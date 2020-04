Jaule:"Uno tiene que agregarle todos los días cosas a sus conocimientos"

Si hay alguien que sabe cómo luchar contra las adversidades, y superarlas, es el director técnico de básquetbol de nuestra ciudad, Daniel Alberto Jaule, de 55 años de edad y con 33 temporadas como entrenador profesional de baloncesto.

En épocas de coronavirus y de aislamiento social obligatorio, los conceptos firmes y autorizados de Jaule, un peleador de la vida, merecen ser reflejados en estas páginas. Actualmente radicado, por cuestiones laborales, en General Roca (Río Negro), donde dirige a Del Progreso de esa ciudad en la Liga Argentina de Básquetbol 2019/2020, el coach se refirió a cómo vive en épocas del Covid-19 e inicialmente reseñó:

"La paso como todos, dentro de mi residencia, saliendo solo si hay que ir al supermercado o a la farmacia acá en General Roca. Aprovecho a seguir perfeccionándome, he dado muchas charlas y clínicas (para el país y el exterior) por la plataforma Zoom y también por Face Live. Hay que reconocer que hay una gran incertidumbre, también en nuestro plantel. De cualquier forma, los jugadores entrenan por medio de la plataforma Zoom con el profesor, Juan Ferreyra, y los chicos (basquetbolistas) están todos en sus respectivas casas. Yo aprovecho a hacer cosas que durante la temporada es difícil llevar adelante, estoy viendo de todo un poco y me siguen pidiendo charlas o clínicas desde distintos lugares del mundo. Solo el cuerpo técnico que encabezo decidió quedarse acá, en General Roca. Llegamos de una gira y no nos dio tiempo a irnos", con lo cual Jaule no pudo regresar a Junín a esperar en su tierra natal la evolución de la preocupante pandemia.

Sobre cómo avizora el futuro, el caracterizado DT juninense destacó: "Es difícil programar esto, porque hay que ir a la par de las resoluciones del Gobierno nacional y provincial. Igualmente, aunque creo que no será fácil, pienso en que se puedan terminar los torneos, consagrando un campeón y resolviendo quiénes se van al descenso, para luego sí, programar la próxima Liga. Yo tengo contrato con Del Progreso hasta junio y hasta ahora, estamos atrasados con los sueldos, no hemos tenido aún una reunión con los dirigentes, para saber cómo harán para saldar las deudas o como seguirán los contratos como el mío, que repito terminará en junio del corriente año", comentó Daniel.

Luego destacó: "Hemos tenido comunicaciones, a través de mensajes, con Facundo Corvalán (el basquetbolista juninense que contrajo el coronavirus y ya se recuperó) y también con su padre, Javier", y dijo: "Con mi familia, estamos conectados todos los días, con mi hermano, con mi vieja, y lógicamente con mis amigos, que están desparramados por todos lados. Casi siempre nos comunicamos por WhatsApp o si no por video-conferencias. Las cosas que te sorprenden te sacan de eje, como esta pandemia. Para colmo, en este caso del coronavirus, es desconocido por completo y entonces es peor aún. Trato de vivir el día a día siendo responsable con lo que piden y sabiendo que, no sé cuando, pero esto deberá volver en algún momento a la normalidad. Entonces, a partir de ese día, tenés que entregar tu mejor versión".

Seguidamente, consultamos al entrevistado si le está gustando el Sur del país para trabajar, como viene ocurriendo en los últimos años. Dijo: "La verdad es que estoy preparado para realizar un proyecto donde sea serio y profesional. Justo se dio la tendencia que estuve mucho en el Sur, pero iría a cualquier lugar, como profesional que soy. De lo que sí estoy seguro es que uno tiene que agregarle todos los días cosas a sus conocimientos", remarcó.

Su trayectoria

Después de pasar desde los 15 años de edad en adelante por distintos clubes de Junín y las selecciones de provincia de Buenos Aires, a los 22 años de edad, Daniel Alberto Jaule ya era entrenador profesional de básquetbol y sobre su primera experiencia, dijo: "Fue en Jorge Newbery de Rufino, Santa Fe. Luego pasé por Petrolero Argentino de Neuquén; Pico F.C.; Independiente de General Pico; Estudiantes de Santa Rosa, La Pampa; San Martín de Junín; Quimsa de Santiago del Estero; Olimpia de Paraguay; y Olímpico de La Banda (Santiago del Estero). Estuve nueve temporadas en la Liga Nacional de México, dirigiendo a Correcaminos de Victoria, Pioneros de Cancún; Abejas de Guanajuato; Huracanes de Tampico; y Jefes de Torreón. Volví al país, nuevamente a Petrolero Argentino de Neuquén y actualmente cumplo mi último año de contrato, que termina en junio, en Del Progreso de Roca, habiendo ganado en mi trayectoria campeonatos y ascensos".

El plantel que en Del Progreso tiene a su cargo Daniel Jaule se conforma con sus asistentes Juan Kass y Sebastián Villalva; el preparador físico es Pablo Ferreyra y estos los jugadores: como bases, Federico Grenni, Rodrigo Lavezariy, el juninense Bautista Marcico; escoltas, Blake Merquant y Luciano Nogueira; aleros, Gustavo Maranguelo y el juninense Manuel Lambrisca (recuperándose de una lesión); y pívots: Carlos Báez, Federico Filippa, Manuel Olloco y Matías Mansilla.

Finalmente ,Daniel Alberto Jaule no dudó en decir: "Soy una persona sumamente agradecida, en primer lugar a mi familia, a mis amigos de toda la vida, con quienes -cuando estoy en Junín- nos juntamos para compartir asados y muchos que a través de andar por todo el mundo se fueron sumando y ahora son como mis hermanos. Si me pongo a nombrar y me olvido de alguno, me matan, así que lo hago solo en palabras y abarcándolos a todos", completó el técnico juninense de reconocida trayectoria en nuestro país y el exterior.

El "Alemán" Rubén Naso en el recuerdo

No faltó oportunidad durante la entrevista a Jaule para consultarlo por sus inicios como entrenador de básquetbol y la importancia que tuvo en ello el "Alemán" Rubén Naso, fallecido hace pocos meses. Con emoción, Daniel expresó:

"Su repentina muerte me cayó como un balde de agua fría. Él fue quien me llevó, cuando yo tenía 15 años, a ser monitor en las selecciones de la Asociación Juninense, además de estar toda una vida juntos en el Club Sarmiento. Ha sido una persona importante en mis inicios como entrenador, además de estar en el mismo barrio. Anécdotas con el `Alemán´ tengo miles, pero me quedó sellada cuando entrenábamos en la cancha abierta de pisos de mosaico de Sarmiento. Ahí te tirabas de cabeza a buscar la pelota y te raspabas desde los pies hasta la cabeza, nunca me olvido de eso, porque nos gustaba", sentenció Daniel Alberto Jaule.