Gerardo Montenegro, presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol, habló en forma extensa con los periodistas Pablo Tosal, Martín Pellegrinet y Martín Segura de la ciudad de Mar del Plata. Comentó y dio mayores certezas sobre la Liga Nacional, sumado a la Liga Argentina, contratos, posibles formatos y Liga Femenina.

El titular de la AdC dejó algunas frases: “La realidad de la Liga Nacional y la Liga Argentina son diferentes y el tratamientos de los dos torneos, lógicamente, es diferente. Y vamos a tomar decisiones corporativas en base al consenso”

“No sabemos si la Liga podrá continuar en agosto, septiembre, octubre o noviembre, pero primero tenemos que pensar en terminar la que comenzó para luego pensar en la siguiente”

“Desde el reglamento, dependiendo de lo que suceda con el regreso de los extranjeros, se pueden hacer algunas excepciones”.

“No sabemos cómo se puede terminar, se plantearon diferentes escenarios, eso dependerá del tiempo que tengamos y las medidas sanitarias que se emplearán, pero la Liga Nacional tendrá su continuidad”.

Argentino

Le resta jugar al Turco estos encuentros:

Argentino vs. Estudiantes.

Argentino vs. Gimnasia.

Argentino vs. Peñarol.

Argentino vs. Instituto.

Gimnasia vs. Argentino.

Platense vs. Argentino.

Bahía Basket vs. Argentino.

La Unión vs. Argentino.

Regatas vs. Argentino.

San Martín vs. Argentino.

Argentino vs. Libertad.

Argentino vs. La Unión.