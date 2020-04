Tamburini: “Para jugar en La Liga Argentina hay que estar muy fuerte de la cabeza”

Hoy, en Democracia, entrevistamos al actual capitán del club Ciclista Juninense, Maximiliano Tamburini, que en una interesante charla habla de la actualidad del básquet nacional y del verdirrojo.

-¿Cómo llevas la cuarentena?

-Bien, me organizo los días porque si no se hacen muy largos. Tengo mi tiempo para entrenar con lo que puedo, llevo a cabo los planes que me dejaron los profesores y entrenadores. Es importante mantenerse bien y atento. Y después hay que quedarse en casa, obviamente hacerle caso a lo que dice el presidente, gobernador y el intendente.

-¿Cómo viste la Liga Argentina?

-La vi muy pareja, no hay equipos que sacaron diferencias. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Hoy en día, para jugar la Liga Argentina hay que tener la cabeza fuerte. Son muchos partidos, muchas prácticas seguidas y prácticamente compartir todo el tiempo de tu vida con tus compañeros y el cuerpo técnico. Hay que bancarse la frustración y desde ahí, construir para ganar.

-¿Cómo terminó Ciclista según tu criterio?

-Es muy complicado analizar. Porque terminamos con muchas bajas, de hecho jugamos desde enero sin un interno natural. Era frustrante para todos, dábamos el máximo pero muchos partidos se nos escapaban por la pérdida en el rubro rebotes. En eficacia terminamos muy bien y de hecho fuimos un buen equipo en cuanto a puntos en transición. Lamentablemente, a pesar del gran esfuerzo de nuestro presidente, no pudimos completar el plantel y en una categoría tan pareja eso a la larga se paga. Pero Ciclista va por un muy buen camino creo yo.

-En el terreno personal, tuviste grandes partidos y cada vez más participación...

-Gracias a Dios me sentí muy cómodo. Fue un gran grupo humano, todos tirando para adelante a pesar del momento que atravesábamos. Me preparé sabiendo que tendría una participación aún mayor a la de la temporada pasada, y hubo un equipo que siempre intentó buscar las mejores opciones, sin egoísmo. De hecho al día de hoy hablamos con varios de esos chicos, a algunos ya los conocía y éramos amigos y otros que conocí esta temporada, terminamos con gran relación.

-¿Que tenés pensado para la temporada que viene? Pensás dejar Ciclista?

-Mirá, la temporada actual aún no terminó, entonces no pienso más allá. Ciclista es mi casa y estoy muy contento acá. El año que me fui a Ameghino de Villa María fue una oportunidad que se me había presentado y terminé yendo a préstamo. Cuando termine oficialmente esta temporada, me sentaré a hablar con mi agente, mi familia y veremos los pasos a seguir. Pero realmente falta mucho para eso, lo importante ahora es cumplir la cuarentena.

-¿Tenés un pálpito de lo que pueden llegar a decidir?

-No me corresponde a mí opinar porque están los dirigentes de la ADC en este caso que deben estar estudiando todos los escenarios posibles. Pero sí cumplo con la cuarentena los días que disponga, en este caso, el presidente de la Nación.