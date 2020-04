Novar Gadson, el mayor goleador de Argentino en todos los tiempos

Novar Gadson, nacido en Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos, el 17 de diciembre 1989, fue el mayor goleador de la historia de los foráneos que pasaron por el Club Atlético Argentino.

Jugó 60 partidos con 969 goles y su máxima anotación en un partido fueron 27 puntos a Obras Sanitarias.

Provincial de clubes

Wilson Farley (1980)

Jugó mayoritariamente el torneo local y una serie regional. 23 partidos con 498 goles.

Liga Nacional “C”

(1985-1986)

Joseph Clement Garret y Robert Kenneth Guyton. El primero que llegó fue Garret en 1985 que jugó el inicio del Provincial de clubes y, cuando clasificó en 1986, sumaron a Guyton.

Joseph Clement Garret

Debutó de local el 18 de noviembre de 1985 ante Almagro Esperanza – CAA 93 vs AE 83 (hizo 34 goles).

Jugó 22 partidos con 520 goles.

Máxima anotación: 35 a Independiente en Zárate el 18-5-1986 - IZ 83 vs CAA 82

Robert Kenneth Guyton

Debutó de visitante ante CEYE de Berisso el 18-4-1986 – CEYE 81 vs CAA 96 (hizo 28).

Jugó 11 partidos con 335 goles.

Máxima anotación: 53 a Regatas SN en Junín el 2-5-1986 – CAA 103 vs RSN 101

Liga Nacional “C” 1987

Charles Williams y Ricardo Caimi. En un último intento por llegar a la órbita de la AdC en el ´87, llegaron el estadounidense Charles Williams y el uruguayo Ricardo Caimi (nacionalizado).

Ricardo Caimi (nacionalizado)

Debutó el 26-4-1987 de local ante Racing Chivilcoy – CAA 77 vs RCH 79 (hizo 20 goles y Argentino hizo de local en cancha de El Linqueño).

Jugó 30 partidos con 271 goles.

Máxima anotación: 26 el 16-5-1987 de local a Kimberley MdP – CAA 91 vs K 67

Charles Williams

Debutó el 9-11-1987 de local ante Independiente de Pico – CAA 89 vs IP 62 (hizo 37 goles).

Jugó 12 partidos con 361 goles.

Máxima anotación: 48 a Regatas SN el 7-12-1987 – CAA 98 vs RSN 84

TNA 1999 2000

Cal Ferguson fue el único extranjero en el primer TNA de la historia de Argentino. Tuvo asistencia ideal. Jugó todos los partidos y tuvo una descalificación: el 10-1-2000 en Paraná (Echagüe 77 vs Argentino 81).

Calvester Ferguson III

Debutó el 24-9-1999 de visitante ante San Andrés – SA 73 vs CAA 88 (hizo 19 goles)

Jugó 3 partidos con 644 goles.

Máxima anotación: 36 a GELP de local el 1-5-2000 CAA 100 vs GELP 87

TNA 2000 2001

Douglas Hines. En la sexta fecha lo cambiaron por Larry Richardson.

Douglas Hines

Debutó el 16-10-2000 como visitante de Velez Sarsfield – VS 86 vs CAA 94 (hizo 19 goles).

Jugó 5 partidos con 80 goles.

Máxima anotación: 22 a Estudiantes SR de visitante el 3-11-2000 ESR 79 vs CAA 87

Larry Richardson

Debutó el 17-11-2000 como visitante de Lanús – LAN 75 vs CAA 79 (hizo 19 y salió por 5).

Jugó 25 partidos con 452 goles.

Máxima anotación: 32 a Estudiantes SR de local el 17-12-2000 - CAA 98 vs ESR 71

TNA 2001 2002

Charles White

Debutó el 28-9-2001 como local ante Quilmes BA – CAA 99 vs QBA 92 (hizo 16 goles).

Jugó 13 partidos con 147 goles. Argentino jugó el resto del torneo sin extranjero.

Máxima anotación: 19 a Lanús de local el 2-11-2001 – CAA 93 vs LAN 85

TNA 2002 2003

Argentino jugó sin extranjero y logró el primer ascenso a la LNB.

LNB 2003 2004

Kennedy Okechuwo Okafor. Lo cambiaron por Fred “Metralleta” Williams.

Kennedy Okechuwo Okafor

Debutó el 26-9-2003 en la Copa Argentina – Atenas 79 vs CAA 67 (hizo 16 goles).

Jugó 15 partidos con 189 goles.

Máxima anotación: 23 a Boca Jrs. en Córdoba por la Copa Argentina – CABJ 86 vs CAA 79

Fred Williams

Debutó el 14-11-2003 de local ante Pico Fútbol – CAA 73 vs Pico 92 (hizo 20 goles).

Jugó 34 partidos con 810 goles.

Máxima anotación: 40 a Belgrano SN de local el 14-3-2004 – CAA 99 vs BSN 77

LNB 2004 2005

Coleco Buie. Lo reemplazó Mike Helms y trajeron a Curtis Williams para la Liga. Más tarde a Helms lo reemplazó Fred Williams. A Curtis Williams lo cortaron y trajeron a Clarence David Robinson.

Coleco Buie

Debutó el 28-8-2004 en cancha de Ciclista (copa Argentina) – CCJ 87 vs CAA 90 (hizo 12 goles).

Jugó los 2 partidos de la Copa Argentina contra Ciclista. Hizo 18 goles.

Máxima anotación: 12 a Ciclista en el Coliseo – CCJ 87 vs CAA 90

Mike Helms

Debutó el 29-9-2004 de local ante Obras – CAA 93 vs OSN 87 (hizo 3 goles).

Jugó 11 partidos con 134 goles.

Máxima anotación: 29 a Ben Hur de local el 24-10-2004 –CAA 64 vs BH 73

Curtis Williams

Debutó el 29-9-2004 de local ante Obras – CAA 93 vs OSN 87 (hizo 17 goles).

Jugó 14 partidos con 173 goles.

Máxima anotación: 23 a Libertad Sunchales en Junín el 12-10-2004 –CAA 70 vs BH 88

Fred Williams

Debutó el 5-11-2004 de visitante ante Libertad Sunch. – LIB 113 vs CAA 78 (hizo 12 goles).

Jugó 36 con 862 goles.

Máxima anotación: 40 a Quilmes MdP el 12-12-2004 – CAA 102 vs Q 109.

Clarence David Robinson

Debutó el 5-12-2004 de visitante ante Boca Jrs. – BJ 105 vs CAA 92 (hizo 30 goles).

Jugó 29 partidos con 699 goles.

Máxima anotación: 36 a Obras en Capital el 12-1-2005 – OSN 88 vs CAA 120

LNB 2005 2006

Herman Smith, Eric Allen Strand. Los sucedieron William Sanders y Monty Wilson. A Wilson lo reemplazaron por Todd Day. Y a Todd Day lo sucedió Fred Williams. Fred duró 4 partidos y vino James Bayless.

Herman Smith

Debutó el 7-10-2005 de local ante Regatas Ctes. – CAA 86 vs Reg. 98 (hizo 9 y salió por 5).

Jugó 5 partidos con 34 goles.

Máxima anotación: 10 el 16-10-2005 como visitante de Libertad – LIB 73 vs CAA 68

Eric Strand

Debutó el 7-10-2005 de local ante Regatas Ctes. – CAA 86 vs Reg. 98 (hizo 5 goles).

Jugó 5 partidos con 41 goles.

Máxima anotación: 16 el 14-10-2005 como visitante de Atenas – ATN 89 vs CAA 65

William Sanders

Debutó el 21-10-2005 como visitante de Ben Hur – BH 104 vs CAA 100 (hizo 6 goles).

Jugó: 33 partidos con 538 goles.

Máxima anotación: 34 a Regatas Ctes. de visitante el 4-11-2005 – RC 100 vs CAA 109

Monty Wilson

Debutó el 28-10-2005 de local ante Central Entrerriano – CAA100 vs CE 103 (hizo 22 goles).

Jugó 10 partidos con 188 goles.

Máxima anotación: 28 el 30-10-2005 como local de Ben Hur – CAA 85 vs BH 94

Todd Day

Debutó el 9-12-2005 de visitante ante Dep. Madryn – DM 103 vs CAA 101 (hizo 18 goles).

Jugó 7 partidos con 85 goles.

Máxima anotación: 20 el 20-12-2005 de local ante Libertad Sunch.- CAA 86 vs LS 95

Fred Williams

Debutó el 6-1-2006 de visitante ante Central Entrerriano – CE 84 vs CAA 78 (hizo 12 goles).

Jugó 6 partidos con 84 goles.

Máxima anotación: 20 a Ciclista como visitante el 11-1-2006 – CCJ 85 vs CAA 77

James Bayless

Debutó el 5-2-2006 como visitante de Boca Juniors – BJ 91 vs CAA 77 (hizo 10 goles).

Jugó 4 partidos con 22 goles.

Máxima anotación: 10 el 5-2-2006 como visitante de Boca Juniors – BJ 91 vs CAA 77.

TNA 2006 2007

Ryan Perryman. Lo reemplazó Albert Burditt.

Ryan Perryman

Debutó el 13-9-2006 de local en la Copa Argentina ante Ciudad Bragado – CAA 83 vs CB 67 (hizo 12 goles).

Jugó 22 partidos con 258 goles.

Máxima anotación: 23 a GELP el 20-10-2006 de local – CAA 77 vs GELP 54

Albert Burditt

Debutó el 9-3-2007 local ante Olímpico LB – CAA 82 vs COLB 79 (hizo 14 goles).

Jugó 6 partidos con 46 goles.

Máxima anotación: 14 a Olímpico LB el 9-3-2007 – CAA 82 vs COLB 79

TNA 2007 2008

Thomas Gillespie. Lo reemplazó Jared Johnson. Luego lo cambiaron por John Daryl Rufus.

Thomas Gillespie

Debutó el 4-9-2007 de visitante en la Copa Argentina ante Belgrano SN – BSN 69 vs CAA 66 (no convirtió).

Jugó 8 partidos con 38 goles.

Máxima anotación: 8 a San Martin MJ de visitante el 14-10-2007 – SMJ 86 vs CAA 65

Jared Johnson

Debutó el 27-10-2007 de visitante ante Echagüe Paraná – ECH 79 vs CAA 73 (hizo 21 goles).

Jugó 8 partidos con 118 goles.

Máxima anotación: 21 San Martín MJ como visitante el 14-10-2007 – SMJ 86 vs CAA 65

John Daryl Rufus

Debutó el 21-12-2007 de local ante GELP – CAA 72 vs GELP 49 (hizo 18 goles).

Jugó 29 partidos con 290 goles.

Máxima anotación: 24 a Echagüe (P) en Junín el 24-2-2008 – CAA 99 vs ECH 95

TNA 2008 2009

Ryan Edwards jugó solo la Copa Argentina. Lo cambiaron por Eddie Washington para el inicio de la competencia. Washington duró una fecha. Llegó Jamahr Warren hasta final de campeonato.

Ryan Edwards

Debutó el 29-8-2008 en MdP ante Peñarol copa Arg. – PEÑ 67 vs CAA 68 (hizo 12 goles).

Jugó 6 partidos con 68 goles.

Máxima anotación: 24 a Peñarol en Junín el 31-8-2008 – CAA 66 vs PEÑ 69

Eddie Washington

Único partido: el 10-10-2008 en La Plata ante GELP – GELP 57 vs CAA 73 (hizo 10 goles).

Jamahr Warren

Debutó 17-10-2008 de local ante Central Entrerriano – CAA 96 vs CE 73 (hizo 24 goles).

Jugó 30 partidos con 566 goles.

Máxima anotación: 37 a Oberá TC en Misiones el 6-3-2009 – OTC 85 vs CAA 91

TNA 2009 2010

Sylbrin Robinson

Debutó el 22-9-2009 en el desquite del clásico ante Ciclista – CAA 75 vs CCJ 68 (hizo 6 goles).

Jugó 10 partidos con 70 goles.

Máxima anotación: 9 a Firmat FC en Junín el 16-10-2009 – CAA 75 vs FC 63

Kevin Francis

Debutó el 5-1-2010 como visitante de Ciclista – CCJ 83 vs CAA 77 (hizo 15 y salió por 5).

Jugó 27 partidos con 265 goles.

Máxima anotación: 24 a El Nacional MH – CAA 81 vs EN 77 en el desempate de semis en OSN.

LNB 2010 2011

Odell Bradley para la Copa Argentina. Francis Nwankwo y Joseph Bunn. Se sumó Timothy Jones. A Jones lo reemplazó Craigory Von Derrick Craft. Se fue Craft y vino Akeem Wright. Se fueron Nwankwo y Wright. Vinieron Torraye Braggs y Jamaal Stukes. Se fue Braggs y vino Norman Nolan.

Odell Bradley

Debutó el 17-9-10 visitante de Ciclista por Copa Argentina – CCJ 55 vs CAA 76 (hizo 7 goles).

Jugó los 5 partidos de la Copa Argentina con 46 goles.

Máxima anotación: 12 a Libertad de Sunchales el 21-9-2010 – CAA 74 vs LIB 67

Francis Nwankwo

Debutó el 15-10-2010 de local ante Peñarol – CAA 66 vs PEÑA 72 (hizo 4 goles).

Jugó 25 partidos con 289 goles.

Máxima anotación: 21 a Libertad Sun. El 16-1-2011 – CAA 79 vs LIB 77

Joseph Bunn

Debutó el 15-10-2010 de local ante Peñarol – CAA 66 vs PEÑA 72 (hizo 22 goles).

Jugó 46 partidos con 896 goles.

Máxima anotación: 40 a La Unión Fsa. en Junín el 18-3-2011 – CAA 81 vs LUF 83

Timothy Jones

Debutó el 31-10-2010 de local ante Gimnasia CR – CAA 79 vs GIM 66 (hizo 4 goles).

Jugó 3 partidos con 4 goles. En dos de ellos no convirtió.

Craig Craft

Debutó el 11-11-2010 de visitante ante Boca – BJ 79 vs CAA 72 (hizo 13 goles).

Jugó 12 partidos con 116 goles.

Máxima anotación: 16 a Boca de visitante el 13-12-10 – BJ 70 vs CAA 81

Akeem Wright

Debutó el 21-1-2011 como visitante de La Unión de Formosa – LUF 72 vs CAA 48 (hizo 2 goles).

Jugó 4 partidos con 25 goles.

Máxima anotación: 9 a Regatas Ctes. De visitante el 23-1-2011 – RC 88 vs CAA 89

Torraye Braggs

Debutó el 13-2-2011 de local ante Atenas CBA – CAA 77 vs ATN 87 (hizo 8 goles).

Jugó 6 partidos con 76 goles.

Máxima anotación: 20 a Obras de visitante el 19-2-2011 – CAOSN 87 vs CAA 69

Jamaal Stukes

Debutó el 13-2-2011 de local ante Atenas CBA – CAA 77 vs ATN 87 (hizo 5 goles).

Jugó 19 partidos con 221 goles.

Máxima anotación: 28 a 9 de Julio Rio III en Junín el 2-3-2011 – CAA 84 vs 9J 64

Normal Nolan

Debutó el 5-3-2011 como visitante de Sionista – SION 80 vs CAA 59 (hizo 12 goles).

Jugó 10 partidos con 155 goles.

Máxima anotación: 28 a El Nacional MH de visitante el 25-3-2011 – MH 93 vs CAA 83

TNA 2011-2012

Clarence David Robinson

(Chukie)

Debutó 30-9-2011 de local ante Firmat FC – CAA 72 vs Firmat 58 (hizo 8 goles).

Jugó 47 partidos con 757 goles.

Máxima anotación: 24 el día del ascenso en Misiones ante Oberá TC (26-5-2012) OTC 79 vs CAA 84

LNB 2012 2013

Kavon Tearek Lytch y Brian Carlwell. Jonathan Morris. A Morris lo sucedió Alexander Maxwell Zampier y a este Kennel Sánchez.

Kavon Tearek Lytch

Debutó el 16-9-2012 de local ante Gimnasia Cdro. – CAA 81 vs GIM 67 (hizo 13 goles).

Jugó 48 partidos con 576 goles.

Máxima anotación: 29 a Weber el 25-3-2013 como local CAA 79 vs WB 77 (octavos LNB juego V).

Brian Carlwell

Debutó el 16-9-2012 de local ante Gimnasia Cdro. – CAA 81 vs GIM 67 (hizo 17 goles).

Jugó 50 partidos con 415 goles.

Máxima anotación: 18 a Gimnasia Cdro. de local el 2-3-2013 - CAA 88 vs GIM 68

Jonathan Morris

Debutó el 28-9-2012 de local ante Weber – CAA 87 vs WB 82 (hizo 7 goles).

Jugó 6 partidos con 22 goles.

Máxima anotación el día del debut.

Alexander Zampier

Debutó el 28-10-2012 de local ante Boca Jrs. – CAA 68 vs BJ 105 (hizo 3 goles).

Jugó 4 partidos con 13 goles y se lesionó.

Máxima anotación: 8 a Olímpico LB en el Súper 8 Corrientes el 7-11-2012 – COLB 81 vs CAA 72

Kennel Sánchez

Debutó el 1-12-2012 de visitante de Obras – OSN 87 vs CAA 64 (hizo 13 goles).

Jugó 9 partidos con 25 goles.

Máxima anotación: el día del debut.

LNB 2013 2014

Debutó con Anthony Myles. En la segunda fecha sumó a Marcus Melvin. Myles se fue a mediados de campeonato. (Un jugadorazo y mejor persona. Adujo que lo contrataron para jugar viernes y domingo y que no estaba en condiciones de jugar todos los días. Justo esa temporada cambió la Liga. Él entendió que era robarle la plata a Argentino y se fue).

Anthony Myles

Debutó el 11-10-2013 de local ante Weber – CAA 80 vs WB 68 (hizo 10 goles).

Jugó 35 partidos con 478 goles.

Máxima anotación: 30 a Boca Jrs. el 13-12-2013 local – CAA 84 vs BJ 90

Marcus Melvin

Debutó el 13-10-2013 de local ante Quilmes MdP - CAA 86 vs Q 80 (hizo 5 goles).

Jugó 57 partidos con 922 goles.

Máxima anotación: 31 a Uniceub de Brasil el 13-11-2013 en Uruguay – CAA 79 vs UNICEUB 68

LNB 2014 2015

Haywood Christopher Owens y Daniel Alexander Stewart. A Owens lo reemplazó el canadiense Chad Posthumus. Luego reemplazaron a Posthumus por el uruguayo Marcos Cabot y siete fechas después llegó Eugene Teague. Para jugar la Liga Sudamericana 2014 (en el mes de octubre) contrataron en Uruguay a Tulio Cobos que estaba en Montevideo boyando calle.

Christopher Owens

Debutó el 30-9-2014 de local ante Ciclista Juninense – CAA 90 vs CCJ 73 (hizo 7 goles).

Jugó 20 partidos con 180 goles.

Máxima anotación: 19 de local a Ciclista Juninense el 5-12-2014 – CAA 79 vs CCJ 75

Daniel Stewart

Debutó el 30-9-2014 de local ante Ciclista Juninense – CAA 90 vs CCJ 73 (hizo 11 goles).

Jugó 63 partidos con 702 goles.

Máxima anotación: 28 a Obras de visitante el 26-11-14 – OSN 84 vs CAA 80

Chad Posthumus

Debutó el 28-1-2015 en Mar del Plata ante Quilmes – Q 74 vs CAA 81 (hizo 6 goles).

Jugó 11 partidos con 107 goles.

Máxima anotación: 15 a Libertad en Sunchales el 18-2-2015 – LIB 77 vs CAA 70

Marcos Cabot

Debutó el 1-4-2015 de local ante Quimsa – CAA 64 vs Q 85 (hizo 4 goles).

Jugó 16 partidos con 87 goles.

Máxima anotación: 17 a La Unión en Formosa el 24-4-2015 – LU 95 vs CAA 84

Eugene Teague

Debutó el 24-4-2015 en Formosa ante La Unión – LU 95 vs CAA 84 (hizo 10 goles).

Jugó 11 partidos con 95 goles.

Máxima anotación: 16 a Peñarol en Junín el 7-5-2015 – CAA 83 vs PEÑ 84.

Tulio Cobos

Debutó el 14-10-2019 ante Winner Limeira en Uruguay – CAA 63 vs WIN 77 (hizo 10 goles y fue su máxima anotación en los tres partidos que jugó totalizando 21 puntos).

LNB 2015 2016

Aaron Walton Moss , Nathaniel Carter y Steve Forbes. A Forbes lo reemplazaron por Chaz Crawford y a Moss por Jamelle Horne. Horne duró tres partidos y vino Erik Thomas. Finalmente se fue Nathan Carter y vino el uruguayo Emilio Taboada Rodríguez.

Aaron Moss

Debutó el 25-9-2015 de local ante Lanús – CAA 71 vs LAN 69 (hizo 7 goles).

Jugó 12 partidos con 91 goles.

Máxima anotación: 21 a Quilmes MdP de local el 29-9-15 – CAA 82 vs Q 75

Nathan Carter

Debutó el 25-9-2015 de local ante Lanús – CAA 71 vs LAN 69 (hizo 8 goles).

Jugó 30 partidos con 388 goles.

Máxima anotación: 25 a Ferro de visitante el 6-12-2015 - FCO 73 vs CAA 87

Steve Forbes

Debutó el 25-9-2015 de local ante Lanús – CAA 71 vs LAN 69 (hizo 8 goles).

Jugó 7 partidos con 26 goles.

Máxima anotación: 10 de local a Quilmes MdP el 29-9-2015 – CAA 82 vs Q 75

Chaz Crawford

Debutó el 26-10-2015 de local ante Ferro – CAA 86 vs FCO 71 (hizo 8 goles).

Jugó 53 partidos con 418 goles.

Máxima anotación: 19 de visitante a Bahía Basket el 8-5-2016 – BB 72 vs CAA 67

Jamelle Horne

Debutó el 6-1-2016 de local ante Quilmes – CAA 86 vs Q 79 (hizo 10 goles).

Jugó 3 partidos con 17 goles.

Máxima anotación: el día del debut.

Erik Thomas

Debutó el 3-2-2016 en Corrientes ante Regatas – RC 83 vs CAA 84 (hizo 21 goles).

Jugó 33 partidos con 231 goles.

Máxima anotación: el día del debut.

Emilio Taboada Rodríguez

(Uruguay)

Debutó el 14-3-2016 de visitante ante Lanús – LAN 86 vs CAA 67 (hizo 15 goles).

Jugó 20 partidos con 176 goles.

Máxima anotación: 14 en Comodoro a Gimnasia el 20-4-2016 – GC 101 vs CAA 74

LNB 2016 2017

Novar Gadson y Chaz Crawford. En enero de 2017 se sumó Makal Stibbins. Stibbins fue reemplazado por el mexicano Israel Gutiérrez.

Novar Gadson

Debutó el 25-9-2016 de local ante San Lorenzo – CAA 57 vs CASLA 83 (hizo 20 goles).

Jugó 60 partidos con 969 goles.

Máxima anotación: 27 a Obras de visitante el 10-3-2017 – OSN 78 vs CAA 75

Chaz Crawford

Debutó el 25-9-2016 de local ante San Lorenzo – CAA 57 vs CASLA 83 (hizo 4 goles).

Jugó 9 partidos con 670 goles.

Máxima anotación: 30 a Gimnasia Comodoro en Junín el 22-5-2017 – CAA 83 vs GIM 92

Makal Stibbins

Debutó el 9-1-2017 de local ante Quilmes – CAA 73 vs Q 59 (hizo 5 goles).

Jugó 16 partidos con 76 goles.

Máxima anotación: 11 a Regatas en Corrientes el 27-1-2017 – RC 100 vs CAA 83

Israel Gutiérrez (México)

Debutó el 23-3-2017 de visitante ante Peñarol – PEÑ 74 vs CAA 83 (hizo 7 goles).

Jugó 19 partidos con 94 goles.

Máxima anotación: 17 a Quilmes en Mar del Plata el 25-3-2017 - Q 94 vs CAA 97

LNB 2017 2018

Malcom Bernard y Anthony Kent. Bernard duró tres fechas de la Copa Argentina y lo reemplazó John Millsap. A Millsap lo sucedió Darren Phillips.

Malcom Bernard

Debutó el 21-9-2017 de local ante Quilmes MdP – CAA 82 vs Q 63 (hizo 13 goles).

Jugó 3 partidos con 22 goles.

Máxima anotación: el día del debut.

Anthony Kent

Debutó el 21-9-2017 de local ante Quilmes MdP – CAA 82 vs Q 63 (hizo 16 goles).

Jugó 41 partidos con 475.

Máxima anotación: 18 a Hispano Americano en Junín el 16-2-2018 – CAA 90 vs HA 80

John Millsap

Debutó el 14-10-2017 de local ante Peñarol MdP – CAA 79 vs PEÑ 65 (hizo 16 goles).

Jugó 21 partidos con 27 goles.

Máxima anotación: 23 a Quilmes en Mar del Plata el 5-1-2018 – Q 79 vs CAA 85



Darren Phillips

Debutó el 4-2-2018 de local ante Salta Basket – CAA 76 vs SAL 67 (hizo 9 goles).

Jugó 20 partidos con 244 goles.

Máxima anotación: 27 a Atenas Cba. el 11-2-2018 – CAA 89 vs ATN 82

LNB 2018 2019

El Loro Maffei arrancó con 4 foráneos: Raheem Bowman, Nick Wiggins, Calvin Crawford y Raheem Singleton. A Crawford lo reemplazó Obinna Oleka (estadounidense, de ascendencia nigeriana, nacido en Washington D. C., el 4 de noviembre de 1993). Oleka duró dos partidos y también se fue Raheem Bowman. Vino Leron Markeis Black (“Boogie” para los amigos). Se fue Raheem Singleton y llegaron Dominic Woodson y Donte Karon Wright. Se fue Wright y al otro partido Maffei. Atrás de Maffei “desapareció” Wiggins. Dos partidos más tarde se fue Woodson. El último que vino fue Arkeem Joseph.

Raheem Bowman

Debutó el 23-9-2018 de local ante Quilmes MdP – CAA 89 vs Q 78 (hizo 9 goles).

Jugó 9 partidos con 89 goles.

Máxima anotación: 15 de local a Weber el 20-10-2018 – CAA 83 vs WB 70

Nick Wiggins

Debutó el 23-9-2018 de local ante Quilmes MdP – CAA 89 vs Q 78 (hizo 16 goles).

Jugó 24 partidos con 351.

Máxima anotación: 28 a Peñarol en MdP por la Copa Argentina el 26-9-18 – PEÑ 95 vs CAA 62

Collin Crawford

Debutó el 23-9-2018 de local ante Quilmes MdP – CAA 89 vs Q 78 (hizo 13 goles).

Jugó 7 partidos con 53 goles.

Máxima anotación: el día del debut.

Raheem Singleton

Debutó el 23-9-2018 de local ante Quilmes MdP – CAA 89 vs Q 78 (hizo 12 goles).

Jugó 14 partidos con 76.

Máxima anotación: el día del debut.

Obinna Oleka

Debutó el 2-11-2018 de local ante Obras – CAA 67 vs OSN 77 (hizo 5 goles).

Jugó 2 partidos con 7 goles.

Máxima anotación: el día del debut.

Leron Markeis Black

Debutó el 5-12-2018 de visitante ante Estudiantes Ccdia. – EST 96 vs CAA 85 (hizo 9 goles).

Jugó 37 partidos con 585.

Máxima anotación: 31 el 15-12-2018 de local a Libertad Sunch. – CAA 76 vs LIB 77

Dominic Woodson

Debutó el 9-1-2019 de local ante La Unión – CAA 90 vs LU 84 (hizo 13 goles).

Jugó 14 partidos con 85.

Máxima anotación: el día del debut.

Donte Karon Wright

Debutó el 9-1-2019 de local ante La Unión – CAA 90 vs LU 84 (hizo 5 goles).

Jugó 8 partidos con 43 goles.

Máxima anotación: 17 a San Lorenzo de visitante el 19-1-2019 – CASLA 67 vs CAA 89

Arkeem Joseph

Debutó el 10-3-2019 de local ante Hispano – CAA 95 vs HA 87 (hizo 19 goles).

Jugó 18 partidos con 230.

Máxima anotación: el día del debut.

LNB 2019 2020

Cedric Lanier Turman Jr., Rómulo Gusmao Costa y Anthony Kent (que se lesionó en el ojo el día del debut).

Cedric Turman

Debutó el 26-9-2019 de local ante Platense – CAA 75 vs PLA 79 (hizo 9 goles).

Jugó 5 partidos de la copa Argentina con 46 goles.

Máxima anotación: 14 de local a Hispano el 11-10-2019 – CAA 84 vs HA 83

Rómulo Gusmao Costa (Brasil)

Debutó el 26-9-2019 de local ante Platense – CAA 75 vs PLA 79 (hizo 6 goles).

Jugó 32 partidos con 124 goles.

Máxima anotación: 14 a Hispano en Río Gallegos el 25-10-2019 – HA 81 vs CAA 62

Anthony Kent

Debutó el 12-11-2019 de local ante Regatas – CAA 77 vs PLA 72 (no anotó).

Jugó 20 partidos con 277 goles.

Máxima anotación: 22 de local a San Lorenzo el 29-1-2020 – CAA 71 vs CASLA 97