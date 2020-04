Mauro Ilacqua: “Como mínimo vamos a necesitar un mes para ponernos a tono”

Mauro Ilacqua es el preparador físico del primer equipo de Argentino que milita en la Liga Nacional de Básquetbol. Anoche dialogó con Democracia sobre la actualidad del equipo en épocas de coronavirus.

Comenzó diciendo: “Haciendo un balance de lo que fue la temporada hasta el parate, creo que los jugadores terminaron en un nivel muy alto el el aspecto físico. Lógicamente siempre uno como preparador físico pretende un poquito más.

La Liga, al ser tan vertiginosa, con los partidos seguidos que se juegan, hace que nos estemos preocupando más por la recuperación que es un punto clave en la preparación física.

Otro aspecto importante es que terminamos sin lesionados y con la mayoría de los jugadores en óptimas condiciones”.

Pretemporada

Al ser consultado sobre la pretemporada, el año pasado, expresó: “La pretemporada fue muy buena. Los jugadores se adaptaron rápidamente a los objetivos y eso hizo que luego de completar el Súper 20 –que es el torneo preparatorio- comenzamos la parte regular bien y mantuvimos la parte física hasta lo que es el receso.

Sin dudas, cuando se para el campeonato los jugadores se relajan un poco, pero en este caso retomamos rápidamente el nivel ni bien empezó la actividad oficial en el mes de enero.

El básquet

“En el aspecto basquetbolístico, el equipo se adaptó muy bien a lo que pretendía Matías Huarte. Tuvieron juegos completos donde no tuvieron fisuras, alcanzando un muy buen nivel. Eso da cuenta de la ubicación en la que se encuentra en la tabla de posiciones.

Eso hizo que a medida que comenzaba el campeonato los rivales comenzaron a respetarlo jugando de local y mucho más de visitante.

Jugar de local con el marco imponente que ofrecen los hinchas al juego de Argentino lo potencia”.

La cuarentena

Cuando comenzó esto hace un mes y se decidió darle a los jugadores una licencia preventiva, ellos se llevaron a sus casas una planificación de entrenamiento. Luego, hubo que rectificarla porque con el tema del aislamiento no tienen los espacios y las condiciones necesarias para cumplir con lo que originalmente se programó.

Hoy el seguimiento es vía Zoom o Whatsapp. Dentro de lo que se puede son ejercicios más funcionales y no tan específicos . Hoy no pueden estar con trabajos de fundamento o capacidad aeróbica por cuestiones obvias de espacio”.

La reanudación

“Considero que un tiempo prudencial, si se reanuda, serían no menos de 25 días. Caso contrario estaríamos exponiendo al jugador y su performance sería de muy bajo nivel en cuanto a cuestiones físicas y basquetbolísticas.

Yo creo que los jugadores van a responder de la mejor manera. Pero está en nosotros tener cuidado y dar entrenamientos progresivos. La ansiedad y energía que tienen los jugadores acumulada puede ser contraproducente.

Por una apreciación personal la Liga no creo que termine. Las decisiones que puedan tomar los responsables es irrelevante por la gran incertidumbre que existe.

Tenemos que ser optimistas y esperar que esto pase pronto. Esperemos que así sea”.

Lo que falta

Le resta jugar a Argentino estos encuentros:

Argentino vs. Estudiantes.

Argentino vs. Gimnasia.

Argentino vs. Peñarol.

Argentino vs. Instituto.

Gimnasia vs. Argentino.

Platense vs. Argentino.

Bahía Basket vs. Argentino.

La Unión vs. Argentino.

Regatas vs. Argentino.

San Martín vs. Argentino.

Argentino vs. Libertad.

Argentino vs. La Unión.