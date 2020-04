¿Cómo será el futuro de Argentino?

Esta situación que llovió del cielo no solo pone en jaque a todos los clubes del país, sino a Argentino de Junín que no escapa a las generales de la ley.

La situación deportiva

"Tuvimos que cortar al extranjero y llevó una erogación de dinero que no tenía prevista porque hay que abonarle la totalidad hasta el día que jugó, más el pasaje. El brasilero Guzmao también viajó a su país". Con estas palabras, el presidente Horacio Masino se refirió al actual plantel, días atrás. Antonhy Kent no volverá a ser de la partida y, si el torneo continúa más allá de junio, Huarte tendrá que arreglársela sin su pívot titular y muy importante en los dos costados de la cancha. Sin dudas, una desventaja de valor.

La situación económica

"Fuimos los primeros que propusimos la suspensión de la Liga, más que nada pensando primero en la salud y no en la economía. Se nos venían cinco partidos de local, jugamos uno solo, si no hubiéramos seguido jugando a puertas cerradas. Pero tomó la decisión la provincia de Buenos Aires. Hubiésemos perdido más de un millón de pesos y ahí sí era una hecatombe". El presidente Masino fue claro y tiene razón. Muchos clubes de barrio como Argentino tenían una clara desventaja jugando partidos de local sin público. Aparte de lo deportivo, abrir la cancha es un gastadero de dinero que sin público es imposible soportar.

¿Cómo venía Argentino en La Liga?

El objetivo para el Turco, nuevamente, era salvar la categoría. Y lo estaba consiguiendo. Lo más importante es que comenzó la Liga muy bien de local y tuvo una victoria clave ante Obras, como visitante, condición que le venía costando mucho. Ahora tenía partidos decisivos como local, ante equipos que venían peor en la tabla y Argentino se encontraba con un buen rendimiento como para salir victorioso.

Si el próximo paso era clasificar a play-off, ahí también los siguientes partidos se antojaban claves. El Turco de Huarte se mantenía en un pelotón muy parejo con Obras, Peñarol de Mar del Plata, Hispano Americano de Río Gallegos y Atenas de Córdoba para conseguir una de esas plazas. Recordemos que el Turco, con una racha increíble en el final, el año pasado pudo salvar el descenso pero no ingresar a play-off. El Torneo no debería seguirse jugando, pero de ser así, Argentino tiene objetivos por delante muy importantes.

Lo que falta

Le resta jugar a Argentino estos encuentros:

Argentino vs. Estudiantes.

Argentino vs. Gimnasia.

Argentino vs. Peñarol.

Argentino vs. Instituto.

Gimnasia vs. Argentino.

Platense vs. Argentino.

Bahía Basket vs. Argentino.

La Unión vs. Argentino.

Regatas vs. Argentino.

San Martín vs. Argentino.

Argentino vs. Libertad.

Argentino vs. La Unión.