Rosset y su segunda carrera: “Empecé a estudiar nutrición”

La escolta rockera mezcla responsabilidades con otras actividades. Sus entrenamientos y estudios le ocupan parte de su tiempo, pero también disfruta de su familia y su perro Novak, un gran compañero.

Macarena mantiene una rutina diaria que intenta cumplir a raja tabla. “Trato de levantarme siempre temprano, tipo 8 de la mañana. Generalmente a las 10 tenemos entrenamiento con el equipo. Cuando terminamos, ayudo a mi mamá con algo de la casa y después almorzamos. Después, dependiendo de cómo me siento, duermo un rato. Al levantarme, hasta la hora de la merienda, estudio con mates de por medio, que nunca pueden faltar. La tarde/noche la ocupo con algún otro entrenamiento, o muchas veces también tenemos reuniones con el club de nutrición y kinesiología. Tratamos de cenar entre las 21 y 22 horas. Para cerrar la noche, leo algo más de la facultad y me miro algún capítulo de alguna serie. Estoy durmiendo más o menos a las 00:30, contó.



Rosset aprovecha estar con su familia, ya que llegó de jugar de Italia y se unió inmediatamente al conjunto de Petersen. “Nos llevamos muy bien, y eso hace todo más llevadero. Pasamos mucho tiempo juntos, pero también respetamos los momentos en que cada uno tiene que hacer algo personal o simplemente quiere estar solo. Estoy muy feliz de poder estar acá con ellos”, afirmó.

En cuanto a sus hábitos, Macarena intenta conservar una disciplina. “Estoy tratando más que nada de mantener medianamente la rutina de cuando jugábamos y entrenábamos, así la readaptación no es tan complicada cuando todo esto termine. Hablo de todo: desde lo físico a lo nutricional. Muchas veces cuesta porque hay mucho tiempo libre, pero siempre trato de hacer algo y tener pocos momentos vacíos dentro del día”, dijo.

La juninense comenzó una carrera a distancia. Si bien es profesora de educación física, Macarena va por más: “Empecé nutrición. Me gusta mucho y tengo las materias al día. Esta situación te brinda la oportunidad de darle más atención, que quizás con la rutina de los entrenamientos y partidos se me haría un poco más difícil”.

A la hora de responder si está mirando alguna serie, Rosset contestó: “Trato de no excederme con la cantidad de capítulos por día y voy mirando una a la vez. Ahora me enganché con Merlí, la recomiendo”.