Fabián Borro: "No se ha cancelado nada, esperamos tomar una decisión con AdC"

Este fin de semana comenzó a circular un rumor sobre la cancelación de todas las competiciones suspendidas hasta el momento (Liga Nacional, Liga Argentina y Torneo Federal), por lo que nos comunicamos con distintos referentes para ahondar en la veracidad de los rumores.

Al respecto, Fabián Borro aseguró: "La semana pasada hubo reunión de casi 30 clubes del Federal, del Consejo Asesor, hoy hubo de la Comisión Directiva de CABB y en la semana también se reunieron clubes de Liga Argentina y Liga A en Adc. Estamos esperando un informe final del Dr. Diego Grippo y luego evaluar qué decisión tomar, pero sea cual sea la decisión, va a ser conjunta entre CABB, AdC y Asociación de Jugadores, porque es a lo que nos comprometimos con Michael Stura".

Borro también nos comentó que "no está terminado el tema ni definido. Estamos evaluando todas las opciones. No hay libre circulación, con lo cual no es una decisión sencilla como para que un irresponsable ande tirando rumores. La realidad es que estamos evaluando las cosas todo el tiempo".

Consultando a distintos clubes, las visiones son bastante diferentes. Mientras que algunos sostienen la idea de intentar terminar el torneo, una buena parte está preocupadísima por el tema económico y prefiere que se cancele todo ahora, para no mantener la incertidumbre, teniendo en cuenta que tienen los ingresos congelados y muchos gastos fijos. En la semana, es altamente probable que se tome una decisión.