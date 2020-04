Scaglione y el recuerdo de Luis Lorio

Homenaje a un amigo, un hermano mayor.

Los jugadores del CLI que te conocimos sufrimos por tu partida de este mundo, ese día fue de los más tristes de nuestras vidas, sentimos una enorme pena por vos, por tu familia y seres más queridos.

¿Por qué nos dejaste de esa manera tan en silencio, tan sin ninguna queja?

Nos parecía estar en una nube donde todo era confuso, triste y nuestros corazones no podían ayudarnos a comprender, lo incomprensible.

Todos los que te conocíamos sabíamos de tu enorme amor por tu familia, por los compañeros del equipo a los que siempre tratabas de animar y ayudar en los momentos de dificultad, para que se sintieran parte del mejor grupo del mundo, un equipo formado por las mejores personas.

Gran colaborador del Club, aportando siempre desde lo económico para ayudar y desde sus vinculaciones para conseguir aportes para sustentar el básquet. Recuerdo que al terminar sus materias cursadas en La Plata lo primero que hizo fue volver a jugar en su amado Club y siguió preparándolas desde su casa y periódicamente viajaba a rendirlas.

De los grandes jugadores del Club Los Indios. Luis Lorio, 62 años. Base armador. Excelente manejo de la bola y temido tiro de zona dos en salto.

Temperamento y forma de ser: fuerte, intenso, paternal.

Profesión: Contador Público Nacional.

Hijos: Leandro y Luciano. Ambos Contadores Públicos.

Hermanos: Ricardo y Rubén. Estirpe de grandes jugadores tocados por la varita mágica del talento para hacer un deporte. Tiradores y goleadores geniales.

Trayectoria deportiva: Los Indios, Gimnasia de La Plata, Selecciones Juveniles y Mayores de Junín.

Jugador preferido: Seguro me hubiera respondido Magic Johnson y/o Jason Williams (chocolatín Blanco). De hoy seguro que Campazzo o Lapro.

Entrenadores: En Junín Polo Cárdenas y Darío L. Racero, en La Plata Roberto Bianchi (Juveniles) y el Bala Ripullone en el equipo profesional de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Equipos que le toco integrar: Dos equipos en su alma y corazón.

Los Indios Campeón del 80 (Daniel Aréjula, Pablo Gianelli, Víctor Álvarez , Raúl Scaglione y Luis Lorio) y GELP del Mago Cabrera, Fino German, Crivaro, Cerisola, Rolando Esfeir.

¿Un club de futbol? Hubieras respondido jajjaj el más grande ¡¡¡el rey de copas!!!

Una anécdota: El día que en un entrenamiento hacíamos un trabajo de trenzas, drill muy común en el básquet donde hay que correr mucho. Por orden de llegada y puro azar, en las tres calles quedaron los tres hermanos juntos; Ricardo (dinamita pura), que era el más chico, no escuchó las premisas que yo había indicado antes de empezar. Era así: si la pelota tocaba el piso en cualquier circunstancia, habría que correr dos canchas más… y ahí arrancaron los hermanos hacia el aro del escenario. Justo antes de tirar, Ricardo mete un pique, hace la bandeja y mete el gol. Entonces grito… “2 Mássss...”; los tres hermanos se miraron y arrancaron hacia el aro de la cantina y, justo antes de la bandeja final, Ricardo la vuelve a picar… y ahí se desató la hecatombe jajajajaj. Con Farol Sartor y su papá, Etel, no podíamos separarlos de la pelea… así eran y son ellos (Pura Pasión). Querido Luis, fuiste uno de mis mayores dentro del Club, de los que siempre me ayudaron a resolver problemas dentro y fuera de una cancha.

Es muy difícil poder resumir lo mucho que yo te admiraba y también poder escribir tantas cosas de vos. Siempre te vamos a extrañar.