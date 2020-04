"Quiero volver para estar con mi familia"

Germán Sciutto se encuentra varado en Italia y no puede regresar a Argentina, dada la situación mundial por el coronavirus. El nacido en Marcos Juárez pide a las autoridades que lo busquen, al igual que a muchos argentinos que se encuentran en la misma situación.

“No hay ninguna novedad. Ya hace desde el 26 de marzo que me estaba por ir que no hay ninguna novedad y no te saben decir tiempo ni nada por el estilo, nada, no ha cambiado absolutamente nada. El sábado, el Gobierno italiano va a buscar a Argentina a ciudadanos de Italia y el avión que va a buscarlos va vacío. Te digo porque tengo un amigo que tiene unos parientes en Argentina, que son italianos. Una locura”, explicó Sciutto.

“Acá no te dan información, en la Embajada pregunté por ese avión y me dijeron que el Gobierno no autoriza a la empresa para llevar pasajeros. Creo que salió el jueves u hoy desde acá y el sábado a las 18 sale de Ezeiza para acá”, continuó indicando el jugador de Marcos Juárez.

- ¿Cuándo comenzó para vos todo esto?

- El 26 de marzo tenía vuelo de Roma a Argentina y en el aeropuerto me dijeron que no suba al avión porque no iba a poder llegar a destino, así que tuve que regresar a Osimo. Hay muchísimos controles. La espera se torna un poco insoportable, pero hay que tener paciencia. Se terminó el campeonato y no pudimos volver al país.

- Vos llegaste a Italia a principio de diciembre del año pasado…

- A principios de diciembre llegué acá, tenía contrato hasta marzo, dependiendo de los playoffs. A principios de marzo mi esposa regresó a Argentina, y acá ya no jugamos. Empezamos a ver que la situación empeoraba cada vez más. Tuvo mucha repercusión todo. No había retorno”.