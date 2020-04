Tommy Lee Anderson, el mayor goleador de Ciclista Juninense en todos los tiempos

Hacia el año 1995-96 Ciclista Junínense, que había descendido la temporada anterior, logró canjear los derechos televisivos por una plaza de la categoría del ascenso. Entonces jugó TNA por segunda vez en su historia deportiva.

Esta vez el extranjero superó las expectativas de Alexis John Kreps, el del año pasado. Fue el legendario Tommy Lee Anderson quien en todos los partidos se puso el equipo al hombro e hizo lo que pudo, aunque un nuevo descenso encontró a la entidad a finales del certamen.

Anderson metió la friolera suma de 961 goles en una sola temporada, cifra que ningún otro foráneo pudo igualar a lo largo de la historia.

Liga Nacional “C” 1986

Alonzo Lonnie Mac Farland

Debutó el 18-4-1986 en La Plata ante Atenas – ATN 77 vs CCJ 98 (hizo 22 goles)

Máxima anotación: 60 en Pergamino a Comunicaciones el 30-5-1986 – COM 126 vs CCJ 108

En total jugó: 28 partidos con 751 goles.

Kevin Vaughan

Debutó el 18-4-1986 en La Plata ante Atenas – ATN 77 vs CCJ 98 (hizo 16 goles)

Máxima anotación: 36 de local a Atlético Regina el 14-11-1986 – CCJ 105 vs ATR 104

En total jugó: 28 partidos con 683 goles.

Liga B 1993-94

Steve Stanford (nacionalizado)

Debutó el 15 de octubre de 1993 Ciclista 108 vs Argentino de Pergamino 90 (hizo 12 y salió por 5)

En total jugó 38 partidos con 492 goles.

Máxima marca: 24 a Estudiantes en Olavarría el 21-4-94 / EOL 113 vs CCJ 119

TNA 1994-95

Alexis John Kreps

Debutó el 18 de septiembre de 1994. Obras 106 vs Ciclista 96 (hizo 28 goles y fue su máxima marca en Ciclista), jugó 12 partidos en total con 229 goles.

Fue cortado y lo reemplazó

Lloyd Terry

Debutó el 16 de diciembre de 1994. CCJ 85 vs GELP 75 (hizo 13 goles)

En total jugó 17 partidos con 226 goles.

Se lesionó en Campana el 5-5-1995 (0 puntos) y dejó con uno menos a Ciclista en el play off por la permanencia. Ciclista perdió 3-0 contra Siderca y luego 3-2 contra Belgrano SN. Descendió.

Máxima marca: 26 a Belgrano SN en Junín el 6 de enero de 1995 CCJ 85 vs BSN 98.

TNA 1995-96

Tommy Lee Anderson

Debutó el 15 de octubre de 1995. CCJ 84 vs Est. Sta. Rosa 94 (hizo 32 goles).

En total jugó 40 partidos con 961 goles.

37 a Central Entrerriano el 2 de febrero de 1996 en Gualeguaychú CE 117 vs CCJ 111 y 37 a BSN el 9 de febrero de 1996 en Junín CCJ 118 vs BSN 113. Dos partidos seguidos.

LN “B” 1996-97

Rodney Young

Debutó el 20 de octubre de 1996 en Lincoln ante El Linqueño – CAEL 80 vs CCJ 82 (metió 14 goles).

En total jugó 22 partidos con 211 goles.

LN “B” 1997 1998

JUGÓ SIN EXTRANJERO

TNA 1998 1999

Keenan Jourdon

Debutó el 25 de septiembre de 1997 en Junín CCJ 81 vs Lanus 76 (hizo 25 goles)

En total jugó 31 partidos con 723 goles.

Máxima marca: 35 a Ben Hur como local el 24-3-1999 CCJ 73 vs BH .

TNA 1999-2000

Steve Dwayne Anderson

Debutó el 24-9-1999 de local ante Estudiantes SR. CCJ 64 vs EST 70 (hizo 11 goles)

En total jugó 35 partidos con 446 goles.

Máxima marca: 28 a Echagüe de Paraná como local el 10-4-2000. CCJ 86 vs Echagüe 77.

Keenan Jourdon

Debutó el 24-9-1999 de local ante Estudiantes SR. CCJ 64 vs EST 70 (hizo 25 goles)

En total jugó 36 partidos con 772 goles.

Máxima marca: 36 a Deportivo Roca como local el 19-1-2000. CCJ 77 vs DR 79

TNA 2000 2001

Jack Jennings

Debutó el 13-10-2000 de local ante Estudiantes SR. CCJ 88 vs ESR 74 (hizo 26 goles)

En total jugó 33 partidos con 948 goles

Máxima marca: 42 a Regatas Corrientes el 11-3-2001 CCJ 119 vs RC 108

Steve Anderson (nacionalizado)

Debutó el 13-10-2000 de local ante Estudiantes SR. CCJ 88 vs ESR 74 (hizo 18 goles)

En total jugó 29 partidos con 445 goles.

Máxima marca: 28 a San Isidro el 23-2-2001. CCJ 99 vs SI 93.

TNA 2001-2002

Ciclista debutó con uno solo: Steve Anderson. En la segunda fecha sumó a Patrick Tompkins. Tompkins duró dos partidos y en la cuarta fecha llegó Allen Rollins. A Rollins lo reemplazó Fernando Gastón Triver en la segunda fecha del TNA 1.

Steve Dewayne Anderson

Debutó el 30-9-2001 de visitante ante Conarpesa. CNP 87 vs CCJ 80 (hizo 19 goles)

En total jugó 36 partidos con 375 goles.

Máxima anotación: 19 el 30-9-2001 de visitante ante Conarpesa. CNP 87 vs CCJ 80

Patrick Tompkins

Debutó el 5-10-2001 de local ante Lanús CCJ 79 vs LAN 89 (hizo 9 goles).

En total jugó 2 partidos con 11 goles.

Máxima marca: 9 a Lanús el 5-10-2001 en Junín. CCJ 79 vs LAN 89

Allen Rollins

Debutó el 26-10-2001 de local ante San Andrés CCJ 76 vs SA 56 (hizo 0 goles).

En total jugó 5 partidos con 57 goles.

Máxima marca: 25 a Quilmes Bs As el 7-12-2001 en Junín. CCJ 101 vs Q 94

Fernando Gastón Triver

Debutó el 18-1-2002 de local ante Argentino. CCJ 104 vs CAA 98 (hizo 3 goles).

Jugó 22 partidos con 171 goles.

Máxima marca: 17 a Quilmes BA de visitante el 10-3-2002. Q 73 vs CCJ 93

TNA 2002 2003

Donald Jones

Debutó el 6-9-2002 por la Copa Argentina vs GELP CCJ 62 vs GELP 76 (hizo 14 goles)

En total jugó 34 partidos con 526 goles.

Máxima marca: 30 a Conarpesa de visitante CON 95 vs CCJ 86 el 17-1-2003

TNA 2003 2004

Sean Terell Houston

Debutó en la segunda fecha el 17-10-2003. CCJ 78 vs River Plate 98 (hizo 22 goles)

En total jugó 18 partidos con 294 goles

Máxima marca: 33 a Asociacion Mitre de Tucumán el 9-1-2004 A. Mitre 109 vs CCJ 84.

TNA 2004 2005

Arrancó con 1 solo: Calvin Ollie. Lo sucedió Duane Johnson. Lo cambiaron por Rodney Conner. Finalmente llegó el cubano Richard Matienzo en la tercera fecha del TNA 1.

Calvin Ollie

Debutó de visitante ante Estudiantes BB de visitante EBB 72 vs CCJ 81 (hizo 0 puntos).

En total jugó 4 partidos con 12 goles.

Máxima anotación: 6 goles el 22-10-2004 visitante de Regatas SN – REG 59 vs CCJ 64.

Duane Johnson

Debutó el 31-10-2004 visitante de Olimpia VT – OL 78 vs CCJ 73 (hizo 6 goles)

En total jugó 2 partidos con 8 goles.

Máxima anotación: 6 goles el 31-10-2004 visitante de Olimpia VT – OL 78 vs CCJ 73

Rodney Conner

Debutó el 18-11-2004 local ante Estudiantes BB – CCJ 79 vs ESTBB 63 (hizo 3 goles)

En total jugó 6 partidos con 42 goles.

Máxima anotación el 26-11-2004 de local ante Regatas SN – CCJ 90 vs RSN 83

Richard Matienzo

Debutó el 21-1-2005 de local ante Quimsa – CCJ 91 vs Quimsa 81 (hizo 9 goles)

En total jugó 25 partidos con 453 goles.

Máxima anotación: 45 a Quimsa como visitante el 7-3-2005 QSA 99 vs CCJ 107

Liga “A” 2005 - 2006

Arrancó con Trenton Eager y Christopher Jackson. A Eager lo sucedió Derrick Bryant.

Trenton Eager

Debutó el 11-9-2005 como visitante de Olimpia Mami VT – OL 73 vs CCJ 82 (hizo 12 goles)

En total jugó 16 partidos con 149 goles.

Máxima anotación: 20 a Dep. Madryn el 4-11-2005 CCJ 109 vs MDY 88.

Christopher Jackson

Debutó el 26-9-2005 como local ante Ben Hur – CCJ 65 vs BH 77 (hizo 10 goles)

En total jugó 44 partidos con 705 goles.

Máxima anotación: 33 a Dep. Madryn como local el 12-2-2006 CCJ 92 vs MD 91

Derrick Bryant

Debutó el 17-11-2005 como visitante de Peñarol – PEÑ 99 vs CCJ 91 (hizo 13 goles)

En total jugó 41 partidos con 444 goles.

Máxima anotación: 25 ante River Plate como visitante el 26-3-2006 RP 93 vs CCJ 98

Liga “A” 2006 – 2007

Arrancó la Copa Argentina con Phillip Histock que duró 3 partidos y lo reemplazó el nigeriano Chima Igwe. Sumó a Marcus Fleming para el inicio de la LNB. Igwe jugó 3 partidos de la Copa y 3 en la LNB. Fue reemplazado por Quentin Smith. A Smith lo sucedió Ryan Blanckson y a este Oliver Morton. A Fleming lo reemplazaron por Christopher Jackson. Y a Morton por Fred Williams.

Phillip Histock

Debutó el 6-9-2006 como local de Central Entrerriano CCJ 88 vs CE 78 (hizo 4 goles)

En total jugó 3 partidos con 15 goles.

Máxima anotación: 6 a Ciudad de Bragado el 8-9-2006 CCJ 72 vs CB 51.

Chima Igwe

Debutó el 13-9-2006 como visitante de Central Entrerriano – CE 90 vs CCJ 75 (hizo 6 goles).

En total jugó 6 partidos con 40 goles y sufrió una descalificación (contra Dep. Madryn).

Máxima anotación: 18 ante Gimnasia Comodoro el 6-10-2006 – CCJ 71 vs GyC 86

Marcus Fleming

Debutó el 6-10-2006 como local de Gimnasia Comodoro – CCJ 71 vs GdC 86 (hizo 13 goles).

En total jugó 24 partidos con 404 goles.

Máxima anotación: 32 a Central Entrerriano como visitante el 10-12-2006 – CE 98 vs CCJ 84.

Quentin Smith

Debutó el 17-10-2005 como local ante Quilmes MdP – CCJ 64 vs Q 77 (hizo 13 puntos)

En total jugó 10 partidos con 176 goles

Máxima anotación: 29 a Peñarol el 12-11-2006 – CCJ 95 vs Peña 94.

Ryan Blanckson

Debutó el 1-12-2006 como visitante ante Obras – COSN 78 vs CCJ 79 (hizo 2 puntos)

En total jugó 8 partidos con 28 puntos.

Máxima anotación: 5 a Ben Hur el 22-12-2006 - CCJ 73 vs BH 80.

Christopher Jackson

Debutó el 2-2-2007 como visitante de Peñarol – CAP 82 vs CCJ 49 (hizo 19 goles).

En total jugó 16 partidos con 295 goles.

Máxima anotación: 30 a Quimsa el 23-2-2007 – CCJ 104 vs Quimsa 112.

Oliver Morton

Debutó el 12-1-2007 como visitante de Sionista – SION 75 vs CCJ 72 (hizo 15 puntos)

En total jugó 13 partidos con 12 goles.

Máxima anotación: 19 a Belgrano de San Nicolás el 16-2-2007 – BSN 76 vs CCJ 82.

Fred Williams

Debutó el 11-3-2007 como local ante Regatas Ctes – CCJ 90 vs RC 76 (hizo 10 goles)

En total jugó 5 partidos con 42 goles.

Máxima anotación: 16 a Boca Jrs. el 21-3-2007 – CCJ 97 vs BJ 77

TNA 2007 2008

Arrancó la Copa Argentina con Clyde Ellis que llegó en el quinto partido. Lo reemplazó Jerry Kenneth Echenique Arriola. Lo cambiaron por Jason Osborne II.

Clyde Ellis

Debutó el 14-9-2007 como visitante de Regatas SN – RSN 66 vs CCJ 75 (hizo 23 goles)

En total jugó 3 partidos con 50 goles.

Máxima anotación: 23 a Regatas SN el 14-9-2007 – RSN 66 vs CCJ 75

Jerry Echenique

Arriola (Honduras)

Debutó el 19-10-2007 como visitante de Argentino – CAA 82 vs CCJ 86 (hizo 2 goles)

Jugó 18 partidos con 219 goles.

Màxima anotación: 19 a GELP como visitante el 4-1-2008 GELP 58 vs CCJ 68

Jason Osborne II

Debutó el 22-8-2008 de visitante ante Lanús – LAN 77 vs CCJ 74 (hizo 23 goles)

Jugó 11 partidos con 168 goles.

Máxima anotación: 23 ante Lanús el 22-8-2008 – LAN 77 vs CCJ 74

TNA 2008 2009

Debutó con Byron Wilson y Hakeem Rollins por la Copa Argentina.

Hakeem Rollins

Debutó el 29-8-2008 de local ante Quilmes MdP – CCJ 70 vs Q 69 (hizo 13 goles)

En total jugó 47 partidos con 726 goles.

Máxima anotación: 28 ante Unión en Sunchales (V juego semifinal) US 65 vs CCJ 49.

Byron Neal Wilson

Debutó el 29-8-2008 de local ante Quilmes MdP – CCJ 70 vs Q 69 (hizo 11 goles)

En total jugó 47 partidos con 719 goles.

Máxima anotación: 27 ante La Unión en Formosa - LUF 82 vs CCJ 47

TNA 2009 2010

Arrancó la Copa Argentina con Howard Wilkerson III. Lo reemplazó Jonathan Heard. Lo cambiaron por Lamont Roland. Finalmente trajeron a John Huggins.

Howard Wilkerson III

Debutó el 8-9-2009 de visitante ante Peñarol MdP – PEÑA 73 vs CCJ 63 (hizo 14 goles)

En total jugó 19 partidos con 294 goles.

Máxima anotación: 28 a Independiente en Tandil – IT 76 vs CCJ 73.

Jonathan Heard

Debutó el 27-1-2010 de local ante 9 Julio Rio III – CCJ 58 vs 9J 65 (hizo 9 goles)

Jugó 2 partidos con 12 goles.

Máxima anotación: 9 de local ante 9 Julio Rio III – CCJ 58 vs 9J 65

Lamont Roland

Debutó el 17-2-2010 en el clásico de visitante ante Argentino – CAA 74 vs 9J CCJ (hizo 23 y salió por 5)

Jugó 3 partidos con 28 goles.

Máxima anotación: 23 a Argentino el 17-2-2010 – CAA 74 vs 9J CCJ

John Huggins

Debutó el 10-3-2010 de local ante San Martín MJ – CCJ 65 vs SM 73 (hizo 18 goles)

Jugó 14 partidos con 229 goles.

Máxima anotación: 26 a Firmat FC el 24-3-2010 – CCJ 72 vs Firmat 63

TNA 2010 2011

Gastón Essengue. Lo reemplazó Kevin Frey. Lo sucedió Jamelle Cornley

Camerún

Debutó el 22-10-10 de local ante Banda Norte – CCJ 78 vs BN 70 (hizo 12 goles)

Jugó 3 partidos con 31 goles.

Máxima anotación: 13 a Gimnasia Villa del Parque en Junín el 6-11-2010 – CCJ 101 vs GVP 66.

Kevin Frey

Debutó el 12-11-10 de local ante Unión Sunchales – CCJ 76 vs US 67 (hizo 16 goles)

Jugó 10 partidos con 150 goles.

Máxima anotación: 24 a Gimnasia Villa del Parque de visitante el 20-12-2010 – GVP 67 vs CCJ 85

Jamelle Cornley

Debutó el 28-1-11 de visitante ante Banda Norte RIV –BN 73 vs CCJ 65 (hizo 23 goles)

Jugó 31 partidos con 651 goles.

Máxima anotación: 32 a San Martín Ctes el 24-5-2011 – CCJ 63 vs SM 76

TNA 2011 2012

Gordon James

Debutó el 30-9-2011 de visitante contra Bragado – BRA 68 vs CCJ 65 (hizo 4 goles)

Jugó 35 partidos con 595 goles.

Máxima anotación: 34 a Central Entrerriano el 2-12-2011 – CCJ 87 vs CE 82.

TNA 2012 2013

Michael Nunnally. Lo sucedió Fabián Wilson. Lo reemplazó Deilvez Yearby. Finalmente llegó Kristian Clarkson.

Mike Nunnally

Debutó el 23-9-12 de local ante Sport Cañada de Gómez – CCJ 78 vs Sport 58 (hizo 10 goles)

Jugó 4 partidos con 27 goles.

Máxima anotación: 10 el 23-9-12 ante Cañada de Gómez – CCJ 78 vs Sport 58.

Fabián Wilson

Debutó el 2-11-12 de visitante ante Banda Norte Rio IV – BN 83 vs CCJ 93 (hizo 28 goles)

Jugó 4 partidos con 41 goles.

Máxima anotación: 28 el 2-11-12 ante Banda Norte Rio IV – BN 83 vs CCJ 93

Deilvez Yearby

Debutó el 2-12-12 de local ante Quilmes MdP – CCJ 95 vs Q 72 (hizo 11 goles)

Jugó 4 partidos con 37 goles.

Máxima anotación: 12 el 17-12-12 ante San Lorenzo CH – CCJ 95 vs SLCH 85

Kristian Clarkson

Debutó el 28-1-13 de visitante ante Tomás Rocamora – TR 93 vs CCJ 94 (hizo 17 y salió por 5).

Jugó 16 partidos con 322 goles.

Máxima anotación: 33 el 10-4-13 ante Estudiantes Ccdia – CCJ 89 vs Est 83.

TNA 2013 2014

Jamaal Douglas

Debutó el 18-10-2013 de visitante ante San Lorenzo CH – SLCH 86 vs CCJ 90 (hizo 14 goles)

Jugó 40 partidos con 463 goles.

Máxima anotación: 24 el 13-4-2014 de local ante Unión SF – CCJ 109 vs USF 86.

Liga “A” 2014-2015

Jeremy Price. Carlos Strong. Ambos fueron cortados a fines del ´14. Recién en febrero del ´15 llegó Brandon Moore. Seis partidos más tarde incorporó al jamaiquino Orane Chin. Casi al final llegó el uruguayo Gonzalo Iglesias.

Jeremy Price

Debutó el 30-9-2014 de visitante ante Argentino Jun – CAA 90 vs CCJ 73 (hizo 10 goles).

Jugó 16 partidos con 171 goles.

Máxima anotación: 24 a Quilmes MdP el 21-10-2014 de local – CCJ 69 vs Q 87.

Carlos Strong

Debutó el 26-10-2014 de visitante ante Quilmes MdP – Q 84 vs CCJ 64 (hizo 19 goles)

Jugó 12 partidos con 81 goles.

Máxima anotación: 19 a Quilmes MdP el 26-10-2014 de visitante – Q 84 vs CCJ 64.

Brandon Moore

Debutó el 7-2-2015 de local ante Libertad Sunch. – CCJ 80 vs LIB 68 (hizo 7 goles)

Jugó 6 partidos con 17 goles.

Máxima anotación: 7 a Libertad Sunch. 7-2-2015 de local – CCJ 80 vs LIB 68.

Orane Chin (Jamaica)

Debutó el 26-2-2015 de local ante La Unión Fsa. – CCJ 97 vs LUF 96 (hizo 19 goles)

Jugó 23 partidos con 199 goles.

Máxima anotación: 23 a Boca Juniors el 6-3-2015 de local – CABJ 86 vs CCJ 90.

Gonzalo Iglesias (Uruguay)

Debutó el 6-4-2015 de local ante Olímpico LB – CCJ 81 vs OL 66 (hizo 3 goles)

Jugó 7 partidos con 11 goles.

Máxima anotación: 4 a Weber en Junín el 23-4-2015 – CCJ 66 vs Weber 97.

TNA 2015 2016

Tulio Cobos (Venezuela) Albert Jackson.

Tulio Cobos (Venezuela)

Debutó el 14-10-2015 de visitante ante Estudiantes OL – EOL 90 vs CCJ 81 (hizo 31 goles)

Jugó 13 partidos con 217 goles.

Máxima anotación: 31 a Estudiantes OL – EOL 90 vs CCJ 81 el 14-10-2015.

Albert Jackson

Debutó el 18-12-2015 de local ante Atenas Patagones – CCJ 94 vs AT 87 (77ig.) (hizo 15 salió por 5).

Jugó 23 partidos con 298 goles.

Máxima anotación: 21 a Rocamora en Junín el 25-2-16 / CCJ 85 vs TR 66.

TNA 2016 2017

Jeffrey Fahnbulleh y Aaron Malik Harrison. A Harrison lo reemplazó temporalmente (2 partidos solamente) Gerel Simmons.

Jeffrey Fahnbulleh

Debutó el 16-10-2016 de local ante Parque Sur CdU – CCJ 90 vs PQS 88 (hizo 19 goles)

Jugó 41 partidos con 810 goles.

Máxima anotación: 32 a GELP el 24-2-17 – CCJ 82 vs GELP 76.

Aaron Malik Harrison

Debutó el 16-10-2016 de local ante Parque Sur CdU – CCJ 90 vs PQS 88 (hizo 15 goles)

Jugó 36 partidos con 565 goles.

Máxima anotación: 25 el 4-11-2010 a Tomás de Rocamora – CCJ 91 vs Rocamora 89.

Gerel Simmons

Debutó el 12-3-2017 de local ante Deportivo Viedma – CCJ 76 vs Viedma 82 (hizo19 goles).

Jugó 2 partidos con 24 puntos.

Máxima anotación: 19 ante Dep. Viedma el 12-3-2017 de local – CCJ 76 vs Viedma 82.

TNA 2017 2018

Karel Guzmán Abreu (Cuba), Rodrigo Goncalvez (Brasil). A Goncalvez lo reemplazó Reque Newsome.

Karel Guzmán

Abreu (Cuba)

Debutó el 20-10-2017 de local ante GELP – CCJ 82 vs GELP 63 (hizo 8 goles)

Jugó 41 partidos con 688 goles.

Máxima anotación: 33 de local a Platense el 17-11-2017 – CCJ 101 vs PLT 92

Rodrigo Goncalvez

Debutó el 20-10-2017 de local ante GELP – CCJ 82 vs GELP 63 (hizo 21 goles)

Jugó 31 partidos con 40 goles.

Máxima anotación: 31 de local a Tomás de Rocamora el 5-11-2017 – CCJ 89 vs TR 80

Reque Newsome

Debutó el 19-3-18 de visitante ante Atenas Patagones – ATN 70 vs CCJ 60 (hizo 23 goles)

Jugó 10 partidos con 185 goles.

Máxima anotación: 24 de local ante Rivadavia Mza. – CCJ 70 vs RM 73.

LLA 2018 2019

Corbin Jackson. Josiah Whitehead. A Whitehead lo sucedió Marvin Cairo Vives (Cuba) y a este Travion Leonard.

Corbin Jackson

Debutó el 19-10-2018 de local ante Racing Chiv. – CCJ 87 vs RCH 84 (hizo 18 goles)

Jugó 42 partidos con 783 goles.

Máxima anotación: 30 a Dep. Viedma el 27-3-19 de local CCJ 80 vs VDM 79.

Josiah Whitehead

Debutó el 19-10-2018 de local ante Racing Chiv. – CCJ 87 vs RCH 84 (no convirtió)

Jugó 5 partidos con 50 goles.

Máxima anotación: 19 a GELP el 26-10-18 de local CCJ 90 vs GELP 76.

Marvin Cairo (Cuba)

Debutó el 2-11-2018 de local ante La Unión Colón – CCJ 71 vs LU 79 (hizo 2 goles)

Jugó 13 partidos con 137 goles.

Máxima anotación: 16 a Parque Sur el 7-12-2018 – CCJ 85 vs PQS 64.

Travion Leonard

Debutó el 20-2-2019 de local ante Rivadavia Mza – CCJ 69 vs RMZA 53 (hizo 6 goles)

Jugó 6 partidos con 51 goles.

Máxima anotación: 20 el 24-2-2019 ante Petrolero de local – CCJ 66 vs PTL 68.

LLA 2019-2020

Diego Álvarez Paz (Uruguay), Imanol Asaravicius (Uruguay), Amir Warnock, Kieston Standfield, Jeremiah Curtis, Gregory Curvelo Suárez (Venezuela).

Diego Alvarez Paz (Uruguay)

Debutó el 20-10-2019 de local ante Central Entrerriano – CCJ 77 vs CE 81 (hizo 15 goles).

Jugó 32 partidos con 320 goles.

Máxima anotación: 23 ante Racing CH de visitante – RCH 104 vs CCJ 92

Imanol Asaravicius (Uruguay)

Debutó el 20-10-2019 de local ante Central Entrerriano – CCJ 77 vs CE 81 (hizo 6 goles)

Jugó 8 partidos con 35 goles.

Máxima anotación: 11 el 24-10-2019 ante Tomás de Rocamora de visitante – TR 89 vs CCJ 76

Amir Warnock

Debutó el 20-10-2019 de local ante Central Entrerriano – CCJ 77 vs CE 81 (hizo 14 goles)

Jugó 16 partidos con 29 goles.

Máxima anotación: 22 el 24-10-2019 ante Tomás de Rocamora de visitante – TR 89 vs CCJ 76.

Kieston Standfield

Debutó el 1-12-2019 de local ante GELP – CCJ 67 vs GELP 80 (hizo 18 goles)

Jugó 6 partido con 103 goles.

Máxima anotación: 24 de local a Petrolero el 15-12-2019 – CCJ 107 vs PTL 82.

Jeremiah Curtis

Debutó el 17-1-2020 de local ante Del Progreso – CCJ 59 vs DP 76 (hizo 2 goles)

Jugó 7 partidos con 63 goles.

Máxima anotación: 17 a Atenas en Patagones el 5-2-2020 AT 87 vs CCJ 85.

Gregory Curvelo Suárez

(Venezuela)

Debutó el 9-2-2020 de local ante Estudiantes Olav. – CCJ 66 vs EOL 89 (hizo 18 goles)

Jugó 11 partidos con 199 goles.

Máxima anotación: 25 a Quilmes en Mar del Plata el 16-2-2020 Q 108 vs CCJ 74.