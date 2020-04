Franco Balbi es uno de los basquetbolistas argentinos que se desempeña fuera del país y dialogamos con el jugador del Mengao para saber cómo está llevando la situación en Brasil, qué opina de las medidas tomadas por la NBB y contrastó las realidades opuestas que se viven en ambos países.

- ¿Cómo venís llevando la cuarentena?

- La vengo llevando bien, respetando lo que piden y entrenando también en casa para intentar no perder el físico.

- Estaban teniendo una gran temporada, liderando en la NBB y eran los primeros clasificados a la final de la BCLA, ¿cuánto complica esta suspensión de las actividades?

- La verdad que no sé cuánto complica, pero creo que no es momento de pensar en eso y sí en cuidarnos todos para que esto pase lo más rápido posible.

- ¿Cómo les cayó como equipo que hayan parado la liga y retomen directamente en playoffs?

- Creo que es una medida para acelerar la finalización del torneo, mucho no iban a modificar las posiciones.

- ¿Vos en particular creés que se tomó la mejor decisión?

- Yo creo que la mejor decisión es no volver a jugar hasta que no se tenga la certeza de que todo volvió a la normalidad.

- Imagino que te llegan noticias de acá y cómo se está viviendo el tema del coronavirus, ¿cuán diferente es respecto a cómo se está viviendo en Brasil?

- Acá hay lugares donde no se adoptó la cuarentena obligatoria, lugares donde la gente no es consciente de cuán peligroso es el virus, creo que esa es la gran diferencia.

- ¿Se te pasa por la cabeza volver o ya preferís seguir allá hasta que pase todo esto?

- Primero hay que ver si la liga acá se cancela o no, y de ahí ver qué posibilidad tengo de volver al país. Una vez que sepa eso tomaremos la decisión junto con mi familia.