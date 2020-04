Manuel Lambrisca: “Veo muy difícil que se reanude La Liga Argentina”

El basquetbolista juninense Manuel Lambrisca, hoy en Del Progreso de General Roca, habló con Democracia desde Río Negro, donde cumple la cuarentena. Se expresó sobre el futuro de la categoría, pero también recordó el título que consiguió en Los Indios, en el año 2011.

Su recuperación

“Actualmente sigo en General Roca porque decidí quedarme para continuar con mi rehabilitación. Por suerte, puedo seguir con mi recuperación, obviamente tomando todas las medidas preventivas con mi kinesiólogo. Hasta mi lesión, personalmente estaba en un gran momento y lo estaba disfrutando mucho. Me sentía muy cómodo dentro del equipo y tenía responsabilidades, que a uno lo motivan mucho”.

La Liga Argentina

“Realmente, veo muy difícil que se reanude. Con todo esto de que la cuarentena se sigue extendiendo cada vez más es muy difícil. A los clubes se les complica mucho la parte económica y es súper entendible. Por eso desde mi punto de vista es bastante complejo, pero hay que ver como mejora esto día a día”.

El recuerdo del campeonato con el CLI

“Lo que más recuerdo fue que la final de ese torneo fue justamente contra Ciclista, y logramos coronarnos campeones en cancha de CCJ. Fue muy lindo y raro a la vez, porque me veía festejar en un lugar donde hacía poco jugaba de local. Así que lo recuerdo por eso”.

Las sensaciones

“Fueron muchas sensaciones vividas en aquel campeonato. Son muy especiales porque fueron de los primeros en mi vida y siempre los voy a recordar. Se me viene la imagen de llorar desconsoladamente y abrazar a mis compañeros y mi familia que siempre estaba conmigo. Era un gran grupo de chicos y eso le daba un plus al torneo obtenido”.

Su arranque en CCJ

“Arranqué desde muy chico en Ciclista, a los 3 o 4 años. Estuve hasta los 12, luego pasé a Los Indios, donde estuve por más de 3 años. No sabría decirte bien el motivo por el que me fui, creo que por amistad fue que fui a Los Indios. Yo siempre digo que me formé en ambos clubes, porque en los dos pasé momentos hermosos. Si bien saben que soy hincha de Ciclista, siento un cariño muy grande por el CLI y siempre quiero que le vaya bien. Y después en Ciclista pude llegar al profesionalismo. Estoy muy agradecido con los dos. Los quiero”.