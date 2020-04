Matías Huarte: "No va ser para nada fácil retomar la actividad"

El juninense Matías Huarte, uno de los 20 entrenadores de la Liga Nacional de Básquetbol, respondió cinco preguntas sobre el actual momento que se está viviendo, cómo sobrellevan la situación y cómo ven el futuro.

¿Qué estas haciendo vos y tu preparador físico para mantener al equipo "entrenado"?

“La verdad que es muy compleja la situación. El preparador físico les está dando un trabajo semanal y cada jugador lo ejecuta en su hogar”.

¿Si se parara más de 2/3 meses, creés que es factible retornar rápidamente? ¿Sos partidario de una cancelación?

“Si arranca todo esto en dos o tres meses, no va a ser nada fácil retomar por el tema de los entrenamientos. La parte basquetbolística se va a perder, porque el jugador estará parado todo ese tiempo y eso va a influenciar en el juego. Esperemos que se retome antes y que se pueda finalizar la temporada. Obviamente, siempre y cuando no esté en riesgo la salud de nadie. Eso es lo primordial. Si hay que cancelar la liga, eso lo verán los directivos. No creo que estiren la competencia hasta diciembre o enero porque eso haría que se superponga con la siguiente”.

¿Qué hacés como entrenador en esta situación extraña de estar tanto tiempo en casa?

“Uno hace lo que hace siempre cuando está en casa. Obviamente trabajo en la computadora y veo mucho básquet, pero también disfruto de mi familia que es algo muy lindo”.

¿Cómo calificarías tu estado emocional ante todo esto: miedo, ansiedad, angustia, incertidumbre u otro?

“El tema emocional va más por el lado de no ser consciente de lo que está pasando. Hay que quedarse en casa y cuidar la salud de todos. Debemos pensar en uno mismo y en el otro para hacer que esto se termine”.



Últimos resultados

Platense 89 vs La Unión de Formosa 92

Boca 94 vs Weber 88

Peñarol 95 vs Regatas Corrientes 87

Estudiantes (Corrientes) 55 vs Libertad de Sunchales 64

Lo que falta

Le resta jugar a Argentino estos encuentros:

Argentino vs. Estudiantes.

Argentino vs. Gimnasia.

Argentino vs. Peñarol.

Argentino vs. Instituto.

Gimnasia vs. Argentino.

Platense vs. Argentino.

Bahía Basket vs. Argentino.

La Unión vs. Argentino.

Regatas vs. Argentino.

San Martín vs. Argentino.

Argentino vs. Libertad.

Argentino vs. La Unión.