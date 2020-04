Jaule: “Defendamos a los clubes de barrio, para que la pandemia no se los lleve puesto y desaparezcan”

El director técnico de básquetbol juninense, Daniel Jaule, actualmente desempeñándose al frente del equipo del Club Del Progreso de General Roca (Río Negro) que milita en la Liga Argentina, es uno de los entrenadores más experimentados a nivel nacional e internacional, ya que estuvo casi una década dirigiendo en México.

Un verdadero luchador de la vida y apasionado del baloncesto, Jaule se refirió a la actual situación que se vive con la irrupción del coronavirus, la pandemia que preocupa a todo el mundo.

Inicialmente, Daniel dijo:

“Me siento un poco raro haciendo una reflexión sobre lo que está sucediendo. Sí, puedo asegurar que el mundo cambia muy rápido, pero también sucedía lo mismo antes de este virus. Lo que ocurrió es que este virus nos descolocó, nos puso a todos al mismo nivel, donde no importó ni tu profesión, ni tu escala social, ni tu edad, ni cuánto tenías”, explicó el entrenador juninense, con pasado por San Martín de Junín, Pico FC (La Pampa), Petrolero Argentino de Plaza Huincul, Quimsa y Olímpico de La Banda (Santiago del Estero), entre otros clubes argentinos.

El ejemplo de los japoneses

Luego, agregó: “Si doy un ejemplo concreto y nombro a Japón, que debía realizar los próximos Juegos Olímpicos y los postergó, ellos ante la misma circunstancia ya casi salieron y acá está la diferencia. Su gobierno inmediatamente puso cuarentena voluntaria y todos lo acataron. Además, es una sociedad obediente, ayudada por su tecnología también. Trabajaron desde su casa, no salieron, no se tocan, desinfectan sus calles y su sistema de salud tiene 13 camas cada mil habitantes. Nosotros, solo 1,5 cada mil. Pero las comparaciones son odiosas. Nosotros, los argentinos, somos gente que rápidamente rompe las reglas, aunque creo que la gran mayoría hoy ha tomado conciencia”, señaló convencido el juninense.

El actual entrenador del Club Del Progreso de General Roca (Río Negro) también reflexionó, en charla con los colegas de El Liberal de Santiago del Estero, de cara a lo que puede deparar el futuro.

“Después que pase todo esto, ¿cómo quedarán los clubes de menos recursos, los que todos los días abren la puerta para que miles y miles de chicos sean contenidos por dicha entidad ? Y los profesores, ¿cómo afrontarán los gastos de mantenimiento del día a día? Doy un ejemplo simple, quizá insignificante dentro de tanta incertidumbre laboral, económica y humana”, indicó.

“Todos somos responsables”

“Considero que hay que desglosar los problemas grandes en pequeños grandes problemas. Espero, como hombre del deporte, que el tema esté dentro de la mesa de discusión de la gente que se encargará de resolver este inconveniente. Hoy, el presidente (Alberto Fernández) se puso al frente del conflicto. De ahí hacia abajo todos somos responsables, pero no olvidemos que la suma de pequeñas cosas hacen algo grande”, explicó Jaule, quien el 8 de marzo de 1995, recordemos, sufrió un accidente con su auto que le impidió volver a caminar, pero que no le impidió seguir creciendo como persona y entrenador de baloncesto.

Luego, fue contundente al solicitar: “Ayudemos de la forma que sea a los clubes de barrio donde te criaste, donde está tu esencia y no importa lo grande o chico que sea, defendamos estos espacios para que esta pandemia no se los lleve puesto y desaparezcan. No olvidarse de estos espacios formadores de hombres y mujeres, que junto a la educación y la familia seguirán haciendo o colaborando para que los ciudadanos seamos mejores. Luchemos para que los clubes de barrio puedan reabrir sus puertas y que la pelota pique o se traslade de un lado al otro eternamente”.

Por último, pidió un deseo. “Ojalá esto pronto termine y el deporte sea nuevamente un entretenimiento y formador de una sociedad que hoy está descolocada. De todo se aprende algo. Siempre”, concluyó el experimentado entrenador juninense.