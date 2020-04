Para Eduardo Japez, "estar aislado y en casa es lo mejor que nos puede pasar"

Eduardo Japez comenzó narrando: "Me parece que fue una decisión acertada tomar los recaudos necesarios. No sentirlo como una obligación, sino como una situación que tenemos que hacer sí o sí, porque es de la mejor manera que podemos cuidarnos entre todos. Estar aislado y en nuestra casa es lo mejor que nos puede pasar, por lo tanto, uno se llena de muchas preguntas de lo que va pasando en el mundo y demás".

"La realidad es que uno espera que pase cuanto antes; esto va a ser mucho mejor para reinsertarnos nuevamente, habrá muchos cambios realmente. No solo a nivel salud, sino a nivel económico, a nivel social. Ojalá que todo sea para bien, pero creó un grado de incertidumbre, por lo cual tenemos que estar preparados para lo que viene y lo mejor que nos puede pasar es quedarnos en casa".

El entrenador juninense se refirió puntualmente al último partido de la Liga ante Libertad: "El partido con Libertad realmente nos marcó una situación límite. Uno realmente quiere buscar una regularidad, habíamos hecho un muy buen juego ante Regatas y siempre uno espera desde ese envión el próximo partido. Nos tocó con Libertad, fue todo una situación muy rara en la cual se jugó a puertas cerradas, no lo jugamos como excusa pero sí como una realidad que nos golpeó. No hubo una energía necesaria para llevar ese partido a cabo, uno se hace responsable en cierta medida".

"El equipo no estuvo en sintonía y te quedás un poco triste porque esperas ese partido con muchas ganas. No solo el cuerpo técnico sino los jugadores, pero lamentablemente salió un traspié. Este parate te genera una cierta intranquilidad, no sabés qué puede pasar sabiendo que ya se fueron todos los extranjeros y los nuestros también. Esto va para largo evidentemente y te lleva a una incertidumbre por la cual van a haber problemas físicos y basquetbolísticos al reintegrarnos. Uno está esperando ese día para volver, pero me parece que el día a día hace que veamos otra realidad".

Hizo mención a la irregularidad que lo tiene a Estudiantes en puestos de playoffs por el descenso.

"Con respecto a lo que ya jugamos, somos tres equipos con 27 partidos y realmente yo quedo preocupado cuando se pierde y hemos perdido bastante. Lo mismo de no poder agarrar una racha de regularidad para sacar partidos victoriosos y esperar mejor posicionado en la tabla. Hay dos partidos en los que uno es autocrítico y no se jugó con la energía que debía jugarse que fueron el primer partido de la temporada como local ante Atenas y el último partido con Libertad".

"En todos los demás el equipo tuvo una predisposición y salió a buscar los partidos, que después la diferencia se haya ido para arriba o para abajo fue consecuencia del partido. Esos dos partidos (Atenas y Libertad) fueron importantes y nos marcaron una tendencia y quedamos dolidos, pero esto va a salir y en algún momento nos vamos a tener que reintegrar para sacar la temporada adelante como corresponde".

Para terminar, Japez comentó sobre cómo sobrellevar el tiempo libre además de su tarea como director provincial de ENEBA Bs As.

"Tiempo para todo lo hay. Lo tomo particularmente en mi casa y estudiando, tomando cursos que realmente necesitaba. Después, principalmente, cursos de inglés y de direccionamiento y uno va analizando y metiéndose en todas las charlas de entrenadores, jugadores que las redes sociales te brindan".

"Hay algo que me gusta y mucho que es que junto a la dirección de ENEBA Buenos Aires estamos manejando y preparando cosas para el futuro inmediato porque estábamos con todos los coordinadores preparando el Nivel 1 y 2 que son presenciales y tenemos que readaptarnos a esa situación. También viendo partidos pero no quita que no vaya viendo cosas de Estudiantes y trabajando palmo a palmo con los asistentes técnicos y preparador físico, que en esta situación tiene un protagonismo importante Néstor Ibarra".