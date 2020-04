Macarena Rosset: “Arreglé en Obras y hago la cuarentena en Junín”

Macarena Rosset estaba jugando para el San Giovanni Valdarno, una localidad italiana de la provincia de Arezzo, región de Toscana, de unos 2.200 habitantes.

En el mes de febrero de este año se vino a nuestro país y fue tentada por Obras Sanitarias de la Nación.

En diálogo con Democracia, la basquetbolista juninense dijo: “Estoy en Obras Sanitarias, arreglé más o menos para principios del mes de febrero del corriente año.

Si bien todavía no empezó el torneo, estábamos en pretemporada con las chicas del club. Iba todo bárbaro hasta que llegó este problema del coronavirus.

Yo vine desde Italia antes de empezar con este problema. El equipo estaba por entrar en playoffs allá, pero el torneo se suspendió. Me volví a la Argentina.

Actualmente estoy entrenando en casa, como siempre, en familia.

Obviamente que espero se pueda jugar, aunque entiendo que la situación actual tanto del país como del mundo está muy difícil.

La idea en Obras es poder formar un grupo firme, tanto humana como deportivamente, y poder ir cumpliendo objetivos cortos.

Veníamos trabajando muy bien y ahora lo seguimos haciendo vía internet, hasta que todo esto se acomode”.

La legión extranjera

Es importante recalcar una vez más que pese a la pandemia mundial nuestra legión se encuentra bien. Todas, en los distintos puntos del globo donde se encuentran, buscan mantenerse lo más aisladas posible a la espera de que poco a poco la situación mejore.

Hace algunas horas la Federación Italiana confirmó que dio por terminada la presente edición de las Legas A1 y A2. La semana pasada había hecho lo propio con la B, por lo que ya no quedan torneos en disputa allí. España sigue firme en su idea de que todas las categorías nacionales estarán postergadas hasta el 12 de abril.

Con este panorama, algunas de las chicas se encuentran a la espera de que se resuelvan temas migratorios para poder regresar; mientras que otras siguen firmes con la idea de esperar a que la pandemia aplaque para moverse de donde están.

Dentro de las que volvieron a nuestro país solo restan tres por terminar sus dos semanas de aislamiento: Amaiquen Siciliano, Tamara Pinto y María Victoria Fux. El resto por fortuna luego de ese periodo no presentó síntomas, por lo que ahora mantienen la cuarentena normal como el resto de los ciudadanos.

A continuación, el repaso de cada caso en particular:

Se volvieron

- Julia Sexe (IMG – High School USA) cumplió sin síntomas el aislamiento en City Bell. Las clases se suspendieron por más días de lo pensado así que asiste a clases virtuales.

- Gisel Villarruel (Marghera – A2 Italia) cumplió sin síntomas el aislamiento en Sunchales.

- Natacha Pérez (Civitanova Marche – A2 Italia) cumplió sin síntomas el aislamiento en Berazategui.

- Micaela Barriga Naon (UCAM – LF2 España) cumplió sin síntomas el aislamiento en General Rodríguez.

- Julieta Mungo y Andrea Boquete (Hijolusa – LF2 España) cumplió sin síntomas el aislamiento en Godoy Cruz.

- Johanna Puchetti (Arxil – LF2 España) cumplió sin síntomas el aislamiento en Paraná.

- Lucía Buriani (Potenza – Lega B Italia) cumplió sin síntomas el aislamiento en Luján de Cuyo.

- Gabriela Herrera (Cestistica Rivana – Lega B Italia) cumplió sin síntomas el aislamiento en Maipú.

- María Victoria Fux (NJIT – NCAA USA) lleva 11 días de cuarentena en Rosario.

- Amaiquen Siciliano (Bishops University – RSEQ Canadá) lleva 13 días de cuarentena en Villa Pueyrredón.

- Tamara Pinto (Bishops University – RSEQ Canadá) lleva 13 días de cuarentena en Vicente López.

Se quedan

-Melisa Cejas (Osorno, Chile). Esa es una de las pocas ciudades del vecino país que estableció cuarentena total.

-Daniela Dublo (Concepción, Chile) luego de un viaje por Asia cumplió sin síntomas el aislamiento por voluntad propia ya que en esa ciudad no es obligatorio.

-Chiara De Virgilio (Jefferson College – NJCAA USA) se movió hasta Atlanta para quedarse con su hermano.

-Victoria Llorente (Bembibre – LF1 España).

-Florencia Chagas (Famila Schio – A1 Italia).

-Mara Marchizotti (Cardiff – WBBL Gran Bretaña).

-Ornela Pag (Santo André – LBF Brasil) viajó de San Pablo a Natal para quedarse con su hermana.

-Melisa Gretter (Sampaio – LBF Brasil).

-Carolina Sánchez y Federica Del Bosco (Magnolia – A2 Italia).

-Ornella Santana y Macarena Durso (ISE CB Almeria – LF2 España).

-Cecilia Liñeira y Diana Cabrera (Ardoi – LF2 España).

-Lucila Cragnolino y Daniela Gómez Sara (Salerno – Lega B Italia).

-Emilia García León y Camila Berardi (Free Basket – Lega B Italia).

-Natalia Rios, Agostina Ledesma, Natasha David y Alejandra Chesta (Olimpia Capri – Lega B Italia).