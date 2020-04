Cavallín: "Ser un deportista de élite implica muchas cosas que por ahí uno no ve desde afuera"

La Liga de Desarrollo (LDD) es uno de los últimos grandes aciertos del básquet argentino porque en ella convergen muchas jóvenes promesas que se están formando para llegar a la élite y compiten, con el mismo fixture que la Liga Nacional (LNB), frente a pares de otros clubes de todo el país. En ese certamen uno de los que se destaca, a pesar de que su Argentino de Junín ganó más de lo que perdió, es Agustín Cavallín y dialogó con la web pickandroll.

El escolta de 18 años (clase 2001), que en 2018 jugó el Mundial U17 con la Selección Argentina en Rosario y Santa Fe, promedia en poco más de 35 minutos por duelo 18,3 puntos; 4 rebotes y 1,5 asistencias. También, es convocado asiduamente para integrar el plantel de la LNB donde tiene una media de 3 minutos 32 segundos por cotejo.

- ¿Cómo empezaste a jugar al básquet y dónde?

- Arranqué a jugar a los 6 años, había probado con el fútbol y no me gustó e intenté probar con el básquet y me gustó bastante. Ya de chiquito arranqué en el club argentino.

- ¿Qué consideras que es lo mejor de tu juego?

- A mi parecer considero que lo mejor de mi juego es penetrar para los dos lados, pero preferencialmente mi mano derecha.

- ¿Cuáles son tus aspiraciones?

- Quisiera como todo jugador de básquet poder vivir del deporte, salir del país a otras ligas de afuera sería algo muy lindo.

- ¿Y tus objetivos a corto plazo?

- Como objetivo a corto plazo me parece que tengo que terminar con una muy buena Liga de Desarrollo y así ir ganándome los minutos en la Liga Nacional muy de a poco.

- ¿Cómo te preparás para ser un deportista de élite y qué esfuerzo requiere eso?

- Ser un deportista de élite implica muchas cosas que por ahí uno no ve de afuera, por ejemplo, cuidarse en el tema comidas, descansos y trabajos extras ya sea de físico o de tiro. Son las cosas que después te hacen destacarse.

- ¿Qué experiencias te dejó el Mundial U17 de Rosario?

- Yo creo que mi experiencia en el Mundial fue muy significante para mí, debido a que fue mi segunda oportunidad para vestir la camiseta de la selección pero esta vez en un Mundial, lo cual es mucho más emocionante ya que nos estábamos enfrentando con personas de todas partes del mundo y equipos muy fuertes y habilidosos, como lo son la mayoría de Europa y ni hablar Estados Unidos.

- ¿Cuánto creciste como jugador en ese mundial?

-Me parece que ese Mundial me sirvió mucho para mi juego y para ganar experiencia internacionalmente que es algo hermoso.

- ¿Cumpliste el objetivo individual?

- En lo personal me pareció que podía un poco más, pero haberme ido con un promedio de arriba de 11 puntos por juego no es nada malo.

- ¿Y el grupal?

- En lo grupal esperábamos ganarle a Montenegro para meternos entre los ocho mejores, pero no tuvimos un buen partido ese día y fuimos en busca de la mejor posición posible que era undécimo, no es nada malo para un Mundial.

- ¿Qué significa vestir la camiseta de Argentina?

-Vestir la camiseta de Argentina es algo hermoso. Poder representar a tu país en un Mundial o un Sudamericano es algo muy lindo.

- ¿Qué balance hacés hasta acá de tu participación en la Liga de Desarrollo?

- Mi participación en LDD está siendo buena, tengo que mejorar algunas cosas de mi efectividad de tiro y hacer jugar a mi equipo mucho más.

- ¿Qué entendés deben mejorar para ganar más partidos?

- Me parece que para ganar más partidos tenemos que ser más constantes, tenemos partidos con altísimos porcentajes y otros con muy bajo, tenemos que encontrar el equilibrio.

- ¿Qué significa Argentino en tu vida?

-Argentino en mi vida es algo muy grande ya que soy hincha de este club desde que arranqué a jugar y fue donde debuté en la Liga Nacional. Es algo hermoso el club Argentino en mi vida.