Damián Martínez y sus títulos jugando para El Linqueño

Damián Martínez habló con Democracia, desde su casa, cumpliendo con la cuarentena. El pívot tuvo el privilegio de estar en los dos últimos campeonatos obtenidos por El Linqueño y nos cuenta su experiencia.

Los compañeros

“Antes que nada me siento un privilegiado por haber ganado dos torneos tan importantes. La diferencia de compañeros es que por ahí se había armado un equipo para jugar un Provincial y vinieron chicos de otros lados con mucha calidad. Eso es hermoso y este campeonato se jugó con prácticamente todos amigos. Jugué en Los Indios con muchos de ellos y se armó un grupo lindo.”

Entrenadores

“En cuanto a los cuerpos técnicos, tuve un entrenador en el primer campeonato como Papón Freston con quien tengo mucha confianza y lo adoro. Este año a Gastón Carra que la tiene muy clara pero no tenía tanto afecto como con Papón. La verdad fueron una guía importante”.

Los rivales

“Y el rival ese primer campeonato fue Club Junín que siempre fue duro, siempre llegaba a finales en ese entonces. Igualmente creo que este campeonato fue mucho más complicado, de hecho yo pensé que no se iba a dar y lo pudimos dar vuelta contra el 9 de Julio, que era el candidato, y se nos dio el campeonato”.