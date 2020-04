Miguel Ángel Chami: “El Provincial de clubes lo vamos a terminar sí o sí”

El primer mandatario de la Federación de Básquetbol de la provincia de Buenos Aires, el juninense Miguel Ángel Chami, se refirió al torneo más importante que se desarrolla en el territorio bonaerense y dijo: “Acá es una incógnita absolutamente todo, pero estoy en condiciones de adelantar que el campeonato Provincial de Clubes se va a reanudar. Lo vamos a terminar porque tenemos tiempo para entregarle a la CABB el campeón, que va a jugar en el Torneo Federal en representación de la provincia de Buenos Aires”.

El dirigente de nuestro medio habló también del certamen Federal y dijo que “todo va en una misma línea de opinión, la idea es que termine. Hay un problema que excede a las organizaciones deportivas, a la confederación, a las federaciones y a las asociaciones”. Asimismo acotó: “Yo creo que como mínimo hasta mitad de mayo no va arrancar absolutamente nada”.

Además argumentó que: “Cuando se levante la medida de aislamiento, después se va a perder un mes más para que los equipos vuelvan a ponerse en forma, porque no se puede empezar al día siguiente de que se levante la cuarentena”.

En cuanto a los certámenes nacionales, resorte exclusivo de la Confederación Argentina de Básquetbol, dijo: “El tema de los campeonatos argentinos de selecciones y de clubes es más difícil, porque el calendario va a quedar acotado. Hasta ahora no hicimos reunión oficial y por ende no se decidió nada todavía y creemos que es muy temprano para tomar decisiones apresuradas”.

Para finalizar Chami expresó que en la Federación son “conscientes de la situación de los clubes, que deben afrontar los pagos de los jugadores”.