Facundo Corvalán fue el primer deportista nacional que, una vez en Argentina, dio positivo de coronavirus, la pandemia que afecta a todo el mundo y especialmente a Italia y España donde está el joven base desde mediados de 2019 cuando fichó para Real Canoe de Madrid de la LEB Oro, segunda categoría de la ACB.

Todavía en el hospital de Junín donde se recupera del virus, el ex - Bahía Basket dialogó con Pick&Roll sobre cómo es el proceso de recuperación y dejó en claro que, aunque en un momento tuvo “un poco de miedo”, de salud está “excelente”. Además, se refirió a su primera temporada en Europa y recalcó que fue “positiva” en una liga que es “muy pareja”.

- ¿Cómo estás actualmente del coronavirus y como es la recuperación?

- Estoy muy bien, con buenas energías, buen ánimo y de salud excelente. Hace once días me siento así y la recuperación viene siendo muy positiva, muy rápida porque el virus me afectó tres o cuatro días y después los síntomas empezaron a bajar.

- Teniendo en cuenta todo lo que genera la situación, ¿qué te generó al saber que tenías el virus?

- Cuando me confirmaron que tenía el virus yo ya me sentía mejor, pero en el mientras tanto estaba esperando los resultados. Tenía un poco de miedo porque es un virus que todavía lo estamos conociendo. Viendo algunos casos, mis síntomas no eran de los más fuertes pero había otros casos en los que les estaba afectando el tema pulmones y la respiración y tenían tos muy fuerte. Yo todavía no tenía esos síntomas pero tenía miedo de que aumentaran y que lleguen a ese extremo, esa incertidumbre de no saber hasta qué punto me iba a afectar a mí. Como sabemos, el virus no afecta de igual manera a todas las personas. Cuando empezaron a bajar los síntomas y ya no tuve fiebre y dejé de tener malestar general del cuerpo pude calmarme y la recuperación fue un poco más llevadera.



- ¿Mientras estabas en España qué relevancia se le dio allá a la situación?

- En España el virus sorprendió un poco a todos y la manera en que llegó y la cantidad de contagios que aparecieron de repente obligó a que se tomaran medidas. Creo que cuando se tomó conciencia de la situación, se pudieron realizar estas medidas para intentar controlarlo. El virus ya se encontraba en todos lados y se hizo muy complicado frenarlo y disminuir el contagio porque se contagia muy fácilmente. Si me preguntan a mí dónde me contagié no sabría decir porque pudo haber sido en cualquier lado, el virus estaba en cualquier persona.

- ¿Por qué decidiste venirte a Argentina tras el parate?

- Volví el viernes 13, la decisión fue bastante rápida. El miércoles 11 se tomó la decisión de suspender varios partidos de mi torneo, el club cerró sus puertas y no iba a haber entrenamientos por varios días. El club nos dejó decidir dónde pasar la cuarentena y para los extranjeros la idea de regresar a casa fue clara para nosotros. También tuvimos una charla con la médica del club y nos comentó cómo estaba la situación en España, que nos cuidemos y quedemos en las casas porque los hospitales estaban colapsados, que a jóvenes y deportistas como nosotros no nos iban a atender hasta que no hubiera un síntoma muy fuerte, sino que le iban a dar prioridad a la gente más adulta y ya con síntomas fuertes. La idea de regresar aumentó y uno en situaciones así mejor que en casa no va a estar.

A mediados de 2019 Corvalán dio el salto a Europa porque desde Bahía Basket emigró al Real Canoe de Madrid. Hasta que la temporada se frenó por el coronavirus, jugó 23 partidos en los que promedió 6,5 puntos; 1,3 rebotes y 2,5 asistencias en casi 17 minutos de juego.

- ¿Cómo te adaptaste en este tiempo a la LEB Oro?

- Me adapté bien a la LEB Oro, considero que fue un año muy positivo. Terminé los últimos partidos encontrando el equilibrio entre mi juego y lo que me pide el entrenador, siempre pensando en el equipo e intentar aportar lo mejor. Creo que al principio me costó lo lógico de la adaptación, de estar en un país nuevo en mi primera experiencia como extranjero donde todo es nuevo y hay muchos factores que influyen en la adaptación y no solo lo basquetbolístico. Considero que en la temporada fui mejorando y entendiendo estas diferencias que hay entre un juego y el otro. Terminó siendo un año más que positivo en el que siento que pude haber dado algo más. Por ser el primer año, fue positivo.

- ¿Cómo es el nivel comparado con la Liga Nacional?

- Es muy buena la LEB Oro, es un nivel muy parejo entre todos los equipos, el primero puede perder con el último y viceversa. En ese sentido es muy competitiva la liga y por eso la considero similar a la liga de Argentina, por ahí algún equipo de la Liga Nacional puede estar un pasito arriba pero en líneas generales lo considero un nivel similar.

- ¿Te costó desarraigarte de Argentina y sus costumbres?

- Sí, me costó un poco al principio desarraigarme de Argentina y extrañar sus costumbres y la forma que tenemos de relacionarnos, más que nada porque mis últimos años en Bahía Basket teníamos un equipo muy unido donde siempre había buena química, nos entendíamos dentro y fuera de la cancha, siempre había alguna juntada que en ese aspecto hace más llevadera la temporada. Al principio me costó pero después uno hace amigos, encuentra otro tipo de costumbres a las que se va adaptando y que lo hacen sentir a uno más adaptado y bien.

- ¿Qué objetivos tenés a corto y largo plazo en el básquet?

- Quiero intentar buscar el mejor club posible para la próxima temporada porque a partir de junio soy agente libre, mi contrato termina con Bahía Basket. Creo que vengo haciendo año a año las cosas bien, estando en procesos de selección nacional formativa y uno sueña con algún día ser llamado a al menos un entrenamiento con la selección mayor. Obviamente que en mi posición hay muchos cracks pero uno nunca se conforma y trabaja día a día para cuando llegue el momento, estar preparado. Ojalá que esta temporada o la siguiente pueda dar el salto a la ACB de España. Me quiero concentrar en que pase toda esta situación que no hay que subestimarla y todos tenemos que colaborar. Después hacer una buena pretemporada y recuperar el tiempo para lo que venga.