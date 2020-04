Genaro Lorio: “Veo muy difícil la reanudación del campeonato”

El tirador juninense Genaro Lorio, que actualmente milita en Atenas de Patagones, habló con Democracia desde su casa donde está respetando la cuarentena. Dejó su opinión acerca de la reanudación o no de la Liga Argentina y otros temas generales.

El coronavirus

“Es una situación rara que hay que tomarla con la importancia que tiene a nivel mundial. Hay que cuidarse, tomar las precauciones que ya todos conocen (higienizarse bien, tomar distancia social) por el momento hasta que esto ya se aclare, que parece que tiene para rato y mientras tanto aprovechar para estar en casa, pasar tiempo con la familia, estudiar y todo lo que a uno le gusta dentro de su casa”.

La reanudación

“En cuanto al campeonato lo veo muy difícil que vuelva. Dos meses parado como mínimo, no va a haber el mismo nivel, los jugadores pierden el ritmo y muchos equipos han mandado de vuelta a sus extranjeros por lo que la competencia, en caso de que siga, no va a ser la misma.

Veo muy probable que suspenda definitivamente y no sé cómo lo van a resolver. Pero en caso contrario, va a haber muchas modificaciones”.

Atenas de Patagones

“La verdad que en Atenas desde el día 1 me hicieron sentir muy bien. Te hacen sentir como si fueras parte de la familia del club.

El hincha siempre alienta, los dirigentes y cuerpo técnico siempre al lado tuyo en caso de que necesites algo.

Siempre están por encima de lo deportivo. Se preocupan por la parte humana y se preocupan de que el jugador se sienta bien todo el tiempo.

Es un club que viene haciendo las cosas bien tanto dirigencial como deportivamente y es por eso que a amigos que juegan al básquet y los llaman del club les digo que ni lo duden en aceptar”.

La recuperación de la lesión

“La recuperación de la mano va muy bien. Estos últimos días que estuve en Patagones ya había arrancado con la parte final de la rehabilitación, ya estaba picando y tirando al aro de cerca.

Hoy, una semana después, en casa sigo haciendo ejercicios y pico la pelota afuera en el patio que tengo y la siento bien.

Si hoy estaría en competencia creería que ya estaría entrenando a la par de mis compañeros, así que contento por eso”, finalizó.