Tamburini y el “Cuadrangular de las Estrellas”

Corrían tiempos en los que se podía todo y la gente todavía iba en masa a las canchas. Cuando Guillermo Tamburini se fue a Argentinos Juniors, como parte de la pretemporada el equipo vino a Junín a participar de un torneo que se llamó “Cuadrangular de las Estrellas”. Se realizó en dos días 17 y 18 de junio de 1990.

Tamburini recordó con Democracia cuando se fue a Capital Federal: “En el año 1990 un representante de jugadores de Fútbol que venía a Junín, por Sarmiento, me dijo que le habían hablado de mí y que él conocía un directivo de fútbol de Argentinos Juniors. Fue muy gracioso porque este hombre no conocía nada de básquet. Fue así que el entrenador de Argentinos Juniors (en ese entonces, Roberto Volpi) me llamó para ir a entrenar. A los 15 minutos del entrenamiento, me dijo que saliera. Pensé que no le había gustado mi juego y me enojé por dentro porque en 15 min no se puede saber nada. Fue totalmente al revés, me dijo que lo que había visto era suficiente y que me iban a llamar los directivos. Al otro día, ya había arreglado. Me ofrecieron 3 veces más de lo que ganaba acá. Fue mi mejor año deportivamente hablando porque ascendimos a la Liga.

En esa temporada de Argentinos Juniors de los ´90 la tiradora del básquet femenino era una tal Sandra Ibarra. Hoy es mi mujer y la madre de Maxi y Anto. Pasaron ya 30 años”.

Cuadrangular de las Estrellas

“Del Cuadrangular puedo decir que hice el contacto con directivos de acá para venir con Argentinos Juniors. Jugaron Ciclista, Junín y un seleccionado de estrellas que eran un lujo. Chuny, Ricardo Lorio, el negro Epifanio, Tito Biurrun, etc. Salimos campeones nosotros con Argentinos Juniors ganándole a las estrellas por 8. Nosotros veníamos de hacer una pretemporada terrible y ellos estaban de vacaciones y se juntaron para jugar”.

La era Verdirroja

“En Ciclista arranqué a los 6 años. Me invito Chuny Merlo que vivía enfrente de mi casa. Ni bien fui sentí que ese era mi lugar. El monitor de esa categoría era Luis Francescutti y jugaban, entre otros, Chuny, Hernan Belfer, Riki Francescutti, Eduardo Pace, panchito Previte, Marcos Dall´Occhio, Hernán Falabella y otros. Nuestra camada tuvo la suerte de salir campeones en todas las categorías, coronando, lo en 1984 con la final ganada a Argentino en su cancha y donde Ciclista cortó la sequía de 20 años sin títulos. Era un equipazo con el negro Chacón, Pipo Portinaro, Cristian Márquez, corcho Abdala, el negro Ibarra de Pergamino, Cachi Pisano, David Vázquez y nosotros 3 (Chuni, Hernán y yo, amigos de la vida). El técnico era Mario Fescina de Bragado (un adelantado para le época)”.