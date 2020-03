El año que Maffei le ganó a Cottonaro con los extranjeros

No fue una temporada fácil para el Turco la 18-19.

El Loro Maffei arrancó como técnico y no le fue bien.

Lo sucedió Matías Huarte, que tomó la posta con el crucero inclinado, lo enderezó y lo dejó en primera.

El equipo lo integraron: Jonatan Slider, Gastón García, Agustín Ambrosino, Guido Mariani, Ramiro Trebucq, Leonardo Tortonesi, Gianni Dubois, Enzo Filipetti, Agustín Cavallín, Santiago Egas, Juan Cangelosi.

Los extranjeros

Esa temporada Maffei trajo a Nick Wiggins, Raheem Singleton, Raheem Bowman, Collin Crawford. Después vinieron: Obinna Oleka, Dominic Woodson y Donte Karon Wright. Todos se fueron.

Argentino contrató a Markeis Black Leron y el último, Arkeem Josehp, con muy buenos resultados.

La era Cottonaro

José Antonio Cottonaro llegó a Argentino en la temporada 2009-2010 y logró devolverlo a la primera división.

Ya en la 2010-2011 don José armó un equipo que no anduvo bien.

Y comenzó el derrotero del cambio de jugadores extranjeros.

El legendario Joseph Bunn fue quien se quedó hasta el final y prácticamente jugaba solo. Fue el primero que llegó en compañía del nigeriano Francis Nwakwo.

Timothy Jones reemplazó a Francis Nwakwo. Luego vino Craigory Von Derick Craft (un tirador estupendo que nadie sabe por qué se fue), Arkeem Wright, Torraye Braggs, Jamaal Stukes y finalmente Norman Nolan.

José Antonio Cottonaro dio un paso al costado porque no encontró el funcionamiento del equipo y llegó Patota Dastugue para ver qué podía hacer.

No hubo remedio. Argentino terminó perdiendo la categoría en un play off 3-0 contra Boca Juniors 66-64 (8-4-11), 84-64 (10-4-11), ambos en La Bombonera y 79-78 en Junín el 15-4-11.