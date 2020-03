Al postergarse los Juegos de Tokio para 2021 Argentina podría perder al capitán Scola

La decisión que hizo oficial el COI (Comité Olímpico Internacional) acerca del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio para 2021 producto del impacto de la pandemia coronavirus, generó alivio en el deporte argentino (varios reconocían en público y en privado que era una locura celebrarlos en este contexto) y al mismo tiempo abre un sinnúmero de incógnitas en en una disciplina en particular: el básquet. Es que el evento que iba a desarrollarse entre julio y agosto de este año en Tokio, marcaría el fin de la carrera de Luis Scola, el capitán y uno de los jugadores más importantes del equipo, que durante esta temporada juega en el Olimpia Milano de Italia, con el objetivo de estar con buen ritmo de competencia para llegar en buen nivel a la cita deportiva olímpica. Ahora, con los Juegos pospuestos y a punto de cumplir 40 años, nadie asegura que “Luifa” pueda jugar un año más, para estar en Tokio 2021, ya con 41 años y todo el desgaste que ello implicaría. Por lo pronto, el jugador guarda silencio y se tomará su tiempo para dar a conocer los pasos a seguir. El Seleccionado argentino no sólo perdería a un enorme jugador, sino a un líder grupal sin igual. Habrá que esperar el devenir de los acontecimientos. El otro interrogante pasa por la dirección técnica del Seleccionado de Básquet. El actual DT, Sergio Hernández, finalizaba su contrato en agosto, junto con la culminación de los Juegos Olímpicos. El “Oveja” había tomado la decisión de cerrar su ciclo, tras el cambio de autoridades en la Confederación Argentina de Básquet. Con este panorama, la dirigencia del deporte de la naranja tendría que negociar una extensión del vínculo del entrenador hasta 2021, para no dejar acéfalo a un equipo justo en la preparación para la máxima cita planetaria.