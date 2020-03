Ex jugador de Argentino y Ciclista en cuarentena

El ex jugador de Argentino y Ciclista Juninense, Santiago Dubois, que tiene a su hijo Gianni jugando en la tercera categoría de Italia, viajó en los primeros días del mes a ese país del Viejo Continente y ya está de regreso en Pergamino y de cuarentena junto a su mujer en su vivienda, luego de superar los controles sanitarios y no presentar ningún tipo de síntomas compatibles con el coronavirus.

El actual director técnico de Sports, campeón con el equipo en la temporada 2019, contó cómo fue su breve paso por uno de los países más comprometidos por el coronavirus. “Nos fuimos a Italia con un viaje programado, ya que Gianni está jugando al básquetbol en ese país en la División C Gold, en Robur Osimo, una ciudad que está a 300 kilómetros de Roma. Llegamos a Italia el sábado 7, nos encontramos con mi hijo y pudimos recorrer las atracciones que tiene Roma como el Coliseo, el Vaticano y el Panteón de Agripa,” le relató.

Luego prosiguió: “El lunes 9, cuando el presidente de Italia dictó las nuevas normativas y empezó a cerrar los espacios públicos, nosotros ya estábamos de viaje para Osimo. Estuvimos ahí desde el martes 10 hasta el domingo pasado y permanecimos dentro del departamento de mi hijo. Sólo nos movilizábamos a comprar alimentos y de a uno.