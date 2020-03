Horacio Masino: “Dimos de baja al jugador americano Anthony Kent”

El primer mandatario del Club Atlético Argentino, Horacio Masino, habló con Democracia sobre la actualidad de la entidad y la planificación a futuro.

La baja de Kent

En primer lugar habló de la rescisión del contrato con el jugador extranjero: “Ya le dimos de baja al americano Anthony Kent. Apenas comenzó este problema del coronavirus el jugador nos manifestó de irse. Le ofrecimos de todas formas que se quede para ver cómo continuaba esto y no quiso. Así que se decidió que no continúe en el club.

El problema es que no encontramos pasajes, no hay líneas aéreas que lo puedan llevar directo a los Estados Unidos”.

La Liga

“Respecto a la Liga Nacional no hay medidas todavía. Se especula con suerte ver algo para el 14 de abril, pero no hay nada.

Lo que es seguro es que se va a terminar como sea. Se va a jugar de alguna manera”.

Sin foráneo

“Nosotros vamos a terminar con el jugador brasilero y los chicos. No vamos a contratar otro jugador extranjero, no hay manera de hacerlo por más vuelta que se le busque al tema. Primero, porque si vuelve, debe hacer una cuarentena y, después, el trastorno de papeles por unos pocos partidos que faltan”.



¿A puertas cerradas?

“El Club económicamente se perjudica porque no podemos tener ingresos en un montón de cosas. Se vio en el partido a puertas cerradas que no ingresó el dinero de la gente por entradas, la cantina, algún sorteo que se hace. Nada de eso. Nosotros con esos pesos que juntamos tenemos las cuentas equilibradas”.

Salarios

“Al plantel le vamos a ir pagando en la medida que podamos. Ya hablamos con los jugadores y lo entendieron. Saben que tienen que colaborar como lo pidió también la Asociación de Jugadores.

Tenemos voluntad de pago, siempre lo hubo en Argentino. Pero el tema es que a veces cuesta que entre el dinero físico de publicidades, etc. Pero en la medida que entre, va saliendo para el pago de los salarios de los basquetbolistas. Será en cinco, seis, siete veces, pero van a cobrar seguro”.

Club cerrado

“El club está completamente cerrado. No hay posibilidades tampoco de seguir jugando a puertas cerradas, hoy. Pero si después de esto se revee la medida y la AdC lo dispone, se jugará. Pero es una pérdida económica tremenda”.

Tareas en casa

“No vuelven a entrenar el lunes, no hay ninguna posibilidad. Lo que sí el profe les dio a cada uno una carga individual de trabajo para que realicen en sus casas, de manera que puedan mantener el nivel físico para cuando se retome la actividad”.

Últimos resultados

Platense 89 vs La Unión de Formosa 92

Boca 94 vs Weber 88

Peñarol 95 vs Regatas Corrientes 87

Estudiantes (Corrientes) 55 vs Libertad de Sunchales 64

Lo que falta

Le resta jugar a Argentino estos encuentros:

Argentino vs. Estudiantes.

Argentino vs. Gimnasia.

Argentino vs. Peñarol.

Argentino vs. Instituto.

Gimnasia vs. Argentino.

Platense vs. Argentino.

Bahía Basket vs. Argentino.

La Unión vs. Argentino.

Regatas vs. Argentino.

San Martín vs. Argentino.

Argentino vs. Libertad.

Argentino vs. La Unión.