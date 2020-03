Miguel Ángel Chami: “Tomamos medidas en sintonía con las que tomó el mundo”

Miguel Ángel Chami, presidente de la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires y vicepresidente primero de la Confederación Argentina de Básquetbol, dialogó anoche con Democracia y dijo: “El coronavirus es un flagelo mucho más grave de lo que uno piensa. Creo que la gente todavía no ha tomado conciencia de la problemática de esta pandemia.

Nosotros en la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires decidimos cerrar las puertas. No se va a atender a nadie hasta tanto se sepa más o menos cómo va a seguir la situación en el país.

Lo mismo pasó en la Confederación Argentina de Básquetbol donde primero se fueron suspendiendo los torneos y luego se tomó la resolución de cerrar las puertas y no atender al público.

En ambos casos los empleados continuarán cumpliendo las tareas desde sus hogares.

Esto es el día a día. Vamos a ir resolviendo sobre los campeonatos provinciales de clubes y selecciones.

En cuando a la Confederación Argentina, estoy en contacto permanentemente con Fabián Borro (presidente de la CABB) y a través de él con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación Matías Lammens, para seguir minuto a minuto las instrucciones que emana el Gobierno de la Nación.

Las medidas que se tomaron son en sintonía con el mundo. Confiamos en que la gente tome conciencia y poder resolver esto lo más rápido posible”.