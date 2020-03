Habló Facundo Corvalán: "En el avión que venía solo cuatro fuimos sinceros"

Está claro que el deporte no queda ajeno a la rápida expansión del coronavirus en el mundo. Y en este sentido, podía suponerse que algo podría ocurrir en Junín, si se tiene en cuenta la gran cantidad de deportistas de nuestra ciudad que se desenvuelven profesionalmente en otros países.

Es que los deportistas también están sufriendo las consecuencias del contagioso virus y ya son cuatro los argentinos contagiados en distintas partes del mundo. A los positivos de Ezequiel Garay, Germán Pezzella y Maximiliano Richeze, el miércoles se sumó el caso de Facundo Corvalán. El basquetbolista oriundo de nuestra ciudad es el primer deportista con coronavirus en el país.

El base de 21 años, actualmente en el Real Canoé de la Liga LEB Oro del ascenso español, regresó de España la semana pasada. En cuanto comenzaron los síntomas, Corvalán fue atenderse al Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Abraham F. Piñeyro", donde le realizaron los estudios correspondientes. Y el miércoles le anunciaron el positivo por coronavirus. El jugador lo anunció en las últimas horas con una carta en las redes sociales, en la que agradeció el apoyo de sus seguidores, transmitió tranquilidad y contó los principales detalles de lo ocurrido.

La carta

Inicia: "Hola a todos. Quiero contar personalmente, aunque ya ha salido en los medios (incluso antes de que yo me entere oficialmente por parte de los profesionales) que el estudio finalmente dio positivo. Para aquellos que de corazón están preocupados por mí, darles las buenas noticias que mi respuesta al virus es excelente y desde hace ya 3 días no tengo síntomas".

Añade: "Mañana (por hoy) me vuelven a realizar los estudios, los cuales serán otra vez enviados a Buenos Aires. Mientras, seguiré aislado en el Hospital hasta que por fin den negativos. Recién después podré irme a casa y continuar allí con la cuarentena obligatoria. A mi mamá le dio negativo y desde hace un rato ya se encuentra en mi casa, donde seguirá hasta cumplir sus 14 días".





"Quiero aclarar una vez más y darles tranquilidad a todos diciéndoles que de nuestra parte hicimos todo bien desde un primer momento para no perjudicar a nadie. Tomamos las medidas necesarias para poder hoy tener la conciencia tranquila y estar recuperándome sin hacernos ningún tipo de reproche".

"En España, las medidas de aislamiento que se tomaron como país las hicieron muy tarde. Cuando ya la cantidad de contagios que circulaban eran muy altos y obviamente se volvió todo muy difícil de controlar. Por eso, hay cosas que me exceden. Pero sin dudas hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para evitar el virus".

"Por eso, les pido que tomemos conciencia y valoremos la oportunidad que tenemos los argentinos para evitar que nos pase de igual manera. Estamos a tiempo, todos tenemos que ser responsables y aceptar las normas que el país está dando para protegernos. Por eso, quedémonos en casa. Todo lo que más puedan".

"Cuidemos de nosotros mismos, de nuestros familiares y de cada uno de los argentinos. Estoy orgulloso de mi mamá y de mí, porque los médicos, infectólogos y demás profesionales de la salud nos felicitaron por la forma en la que actuamos. Realmente nos pone muy felices y es un alivio que te lo digan los que más saben del tema".

"Les pido que se preocupen por la gente que circula sin mencionar sus síntomas y no en las personas que cumplimos las prevenciones para cuidarnos y cuidar a todos. Por ejemplo, en el vuelo en el que llegué, fue incontable la cantidad de gente que tosió sin parar durante todo el viaje…y en la declaración jurada solamente 4 personas fuimos sinceros diciendo nuestros síntomas y aceptando hacernos los controles una vez aterrizamos en Ezeiza".

"Estemos atentos a que ese familiar, amigo o compañero de trabajo cumpla con las medidas que se implementan para evitar que esto se propague. Ayudemos entre todos. Cada uno con su granito de arena. ¡Nos vemos en unos días!", finaliza el texto publicado en su cuenta de Twitter "Corva" (@FacuCorvalan7).