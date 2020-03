Alessio: “jugamos a cancha y en Puerto Montt había casos”

El expívot de Argentino de Junín, actualmente en el básquet de Chile, se refirió sobre la situación que se vive en ese país.

En diálogo con Pick&Roll tras terminar el torneo con CD Valdivia en Chile, habló del momento en el país trasandino, las medidas que tomó la Liga Chilena y el momento que están pasando. Además analizó el torneo jugado y las chances de regresar a Argentina para jugar.

"En Chile en estos últimos días lo ha afectado muy rápidamente. Chile ha perdido la trazabilidad de los casos que hay y ha pasado a estar entre los países de mayor riesgo junto a Brasil, Estados Unidos e Irán. Eso hace que nos mantengamos en situación de alerta, que tengamos los cuidados que hay que tener. Por estos momentos nosotros estamos en cuarentena con mi familia, estamos dentro de la casa cumpliendo con el protocolo que el Gobierno de Chile está pidiendo.

Así que nos mantenemos encerrados tratando de armar de a poco todas nuestras cosas para retornar a Argentina. La idea nuestra es estar lo más pronto allá para ponernos 14 o 15 días en cuarentena así que cuando más pronto regresemos a Argentina, más rápido vamos a salir de la situación de cuarentena.

Acá en la ciudad de Valdivia, en la región de los Lagos, no ha pasado mucho como en otros lugares pero sí hubo un caso de una nena chilena que vive en Australia y vino de visitante para acá y se confirmó que tiene coronavirus, una beba de un año y meses. Por el momento en la región es lo único que se pudo concretar. Tomando los recaudos, cuidándonos y esperando que esto vaya mejorando de a poco.

"Con respecto a lo deportivo, nosotros jugamos el último partido el sábado. Al rato que terminó el partido la Liga de Chile fue suspendida, no va a ver campeón ni playoffs por el descenso. Me parece que es una medida inteligente para poder frenar eventos donde concurren mucha gente. Si bien acá todavía el presidente permite que vayan 200 o 300 personas a algunos lugares, creo que próximamente se va a cancelar. Noto que la gente se está cuidando mucho en concurrir a lugares, como cine, supermercados así que estamos cumpliendo con lo que el gobierno de Chile está pidiendo"

"La diferencia de la Liga Chilena con la Liga Argentina es que la de Chile no tiene la posibilidad de tener streaming así que jugar sin público no era una opción acá, porque no hay partidos televisados y eso hace que directamente los sponsors se caigan. Entonces antes de que nosotros juguemos el sábado, la Liga de Chile sacó un comunicado diciendo que el torneo lo iban a cortar para poder terminar de jugarlo".

"Lo que iba a demorar dos meses lo pusieron para que demore un mes pero evidentemente con todo el avance hizo que rápidamente cambien de parecer y actuaron de esta forma y suspender directamente la Liga. Acá lo preocupante fue que el sábado jugamos a cancha llena sabiendo que en Puerto Montt había casos con barcos que habían llegado y gente que estaba internada con coronavirus y nosotros igual jugamos".

"Corrimos ese riesgo a comparación de lo que fue en Argentina que algunos partidos directamente se jugaron sin público y después se pasó a suspender. Creo que es una buena medida, sobre todo para el cuidado de todos los deportistas, cuerpo técnico, dirigentes, familiares. La idea es que esta enfermedad se termine de parar, que las cosas vuelvan a la normalidad, trabajar tranquilo no solo en el deporte sino en todo, porque está todo parado y se hace todo muy complicado".

"Estoy de acuerdo que se haya parado la Liga estas dos semanas. Para tener los recaudos y que cada uno se guarde, dado a que los índices de contagio son muy altos, entonces nos tenemos que cuidar y tratar de entrar en contexto de la situación. Entender la situación de cada equipo, extranjeros que han vuelto de Estados Unidos por cuestiones familiares y son si o si equipos que tienen que estar en cuarentena, cumplir con las normas de cuidado. Eso hace que lo tengamos que hacer todos a merced que nos podemos contagiar y no estaría bueno.

Darle un corte de raíz es la mejor opción para que todos seamos conscientes y cumplamos con esto. Todos tienen el derecho a hacer lo que quieran pero corresponde que cuidemos al de al lado, sobre todo gente adulta o con enfermedades o que son inmuno deprimidas o bien oncológicas. Tenemos que tener los cuidados y dar el ejemplo de que esto se puede solucionar. Estoy de acuerdo que se haya parado para ver cómo avanza en los próximos días".

"Si bien la temporada terminó hace dos o tres días, al ser la primera experiencia personal como extranjero en un equipo fue muy positiva. Le he sacado provecho al haber jugado en un club muy importante en la Liga que ha salido campeón varias veces con un acompañamiento de gente importante de local y de visitante. Para lo que son las distancias es algo muy interesante, está bueno que la gente acompañe y lo disfrutamos mucho todo el año. Competimos en la Champions y eso hizo que el equipo dé un salto de calidad de un año a otro en todo sentido".

Nos medimos con todos los equipos. Nos ha tocado un cruce de serie muy interesante con equipos de mucha jerarquía como Instituto y Flamengo y por gran parte de los juegos lo hicimos de igual a igual y fue bastante admirable. Trabajamos mucho durante el año. En enero se nos hizo pesado por recuperar muchos partidos por el estallido social, se suspendieron muchas fechas. Luego por Champions se nos suspendieron un par de juegos, en enero tuvimos 20 juegos en 35 días y así y todo clasificamos a playoffs tres fechas antes. Logramos el objetivo de entrar a playoffs, pelear por el campeonato y luego del parate en el medio, llegamos bien al primer cruce de playoffs".

"Arrancamos bien jugando de visitante y nos ha pasado que no pudimos cerrar bien los partidos de local. Jugamos bien 36/37 minutos y hemos perdido los dos en el final. Anímicamente nos complicó un poco porque sabíamos que teníamos que ganar en el quinto juego en Puerto Montt. Nos han jugado intenso, no hemos sabido poder atacar bien, erramos goles fáciles y nos sacaron una diferencia que no la pudimos remontar, siendo el final de la temporada para nosotros. Si bien el torneo fue suspendido, nos hubiese gustado seguir en competencia y, haciendo un flash para atrás, fue muy positivo para todos haber hecho un torneo acorde a las circunstancias".

Para terminar comentó sobre su experiencia personal y la posibilidad de volver a la Liga Nacional

"En lo personal fue una experiencia muy positiva. En lo deportivo la verdad estoy contento porque ser extranjero es distinto a ser jugador Nacional, sobre todo en la Liga de Chile que no necesita del aporte de los extranjeros en todos los juegos. Eso te lleva a estar todo el tiempo metido y a la altura del torneo. Eso hace que uno tenga una preparación extra a cada partido y siento que me voy vacío, que dí todo y ayude en el día a día y lo disfruté".