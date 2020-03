Miguel Had: “Rescindimos el contrato con Diego Álvarez y licenciamos a Gregory Curvelo Suárez”

Ciclista Juninense saldó las cuentas con el plantel en este parate de La Liga Argentina.

El presidente de la entidad, Miguel Had, le dijo anoche a Democracia: “Hemos hecho un esfuerzo y estamos al día con los jugadores”.

Consultado sobre el extranjero informó que: “Le dimos licencia porque no sabemos cuándo se va a retomar la competencia. Lo autorizamos a viajar. Él se quiere ir a Perú, pero parece que ese país tiene las fronteras cerradas para los extranjeros. Entonces estamos evaluando la posibilidad de encontrar algún medio de transporte que lo lleve a Venezuela”.

En cuanto al base del equipo, el uruguayo Diego Álvarez Paz, el primer mandatario Verdirrojo expresó: “Ante la situación que se vive el jugador nos manifestó que quiere volver con su familia a Uruguay. De común acuerdo rescindimos el contrato y ya no vuelve más para acá”.

Últimos resultados

Villa Mitre 75 vs Atenas 86

Ciclista 69 vs Gimnasia (La Plata) 88

Le resta a Ciclista

(L) Dep. Viedma

(V) Racing Chivilcoy

(V) Rocamora

(V) Gimnasia La Plata

(V) Central Entrerriano