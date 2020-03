El panorama de Ciclista Juninense

Al verdirrojo le quedan cinco partidos para terminar la fase regular de la Zona Sur de La Liga Argentina de Básquetbol.

El entrenador Fabricio Salas licenció al plantel una semana por las medidas adoptadas desde la AdC. El club se mantendrá con las puertas cerradas hasta el día lunes 23.

El futuro verdirrojo

Ciclista siempre tuvo un campeonato aparte esta temporada, son contadas las veces que pudo jugar con equipo completo y siempre priorizó lo económico.

Es importante para el presidente y el club terminar sin deudas y de esta manera poder pensar en la próxima temporada.

Por eso, el presidente Had no descarta la posibilidad de negociar al venezolano Gregory Curvelo: "Por mí no tengo problema en liberarlo y tratar de negociar algo para que el jugador pueda seguir ahí. La idea de él no es volverse a Perú, por el brote de coronavirus", comentó el máximo dirigente Verdirrojo.

La próxima temporada

Como este año Ciclista priorizó lo económico y no hizo el esfuerzo para traer extranjeros de nivel, es lógica la situación en la tabla. Una irregularidad que no le permite mirar con buenos ojos la tabla, ya que le queda un encuentro de local ante uno de los mejores equipos del campeonato (Deportivo Viedma) y cierra con 4 partidos afuera (donde ganó tan solo una vez).

Es por eso que Ciclista, de cerrar bien los números este campeonato, priorizaría el plantel deportivo para la temporada que iniciará en octubre de 2020, queriendo armar un equipo más competitivo.

Córdoba: “Vamos a tratar de mantenernos”

El alero de Central Entrerriano comentó sobre lo sucedido en el último cotejo ante Petrolero y seguir como puntero del Sur

"Sabíamos que era un equipo que venía en levantada, que necesita ganar partidos afuera para empezar a crecer. Sabíamos que iba a ser un partido duro, ellos nos propusieron cerrarse bastante, defender por momentos zona y eso nos complicó porque nunca estuvimos en un buen porcentaje de lanzamiento. Como estábamos de local teníamos que sacar ese plus para ganar el partido como sea. Más allá de no tener un gran juego teníamos que dejar el partido en casa y lo hicimos bien sobre el final".

"Hoy a pocas fechas de finalizar la fase regular vernos primeros es muy lindo y satisfactorio. Obviamente lleva una responsabilidad más grande porque más allá de que nuestro objetivo principal era terminar entre los primeros cuatro, hoy estando primero queremos terminar lo más arriba posible. Vamos a tratar de mantener la posición. No sé si es sorpresa dónde estamos, habla del gran trabajo que venimos haciendo, del gran equipo que somos, la química que tenemos como equipo y las variantes que presenta ante cada juego".

"Es difícil analizarlas porque son muy cambiantes las posiciones. Por ahí al principio del torneo se veía de otra forma a lo que está hoy. Había equipos que parecía que iban a estar arriba todo el tiempo y los de abajo iban a permanecer en el fondo, pero cambió todo rotundamente. Los de abajo han subido y los de arriba se han metido en mitad de tabla. La zona es muy competitiva, así que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Varios partidos que los visitantes le han ganado a locales fuertes, es muy cambiante la zona y muy competitiva".

"De entrada en la Liga nuestro objetivo es ir partido a partido, ver para qué estábamos. Creo que de a poco fuimos escalando, mejorando nuestro nivel, vimos que estábamos para cosas grandes y nuestros objetivos cambiaron, crecieron poco a poco. Quizás un día era estar lo más arriba posible, después estar entre los cuatro y hoy en día en mantener el uno como sea. Sabemos que tenemos una localía muy fuerte, hemos robado varios partidos de visitante y creo que, como el torneo es tan competitivo, cuando salimos a jugar afuera salimos a ganarle a cualquiera".

"Es una situación rara, única, nunca tocó vivir una situación así. Creo que previniendo se hace muy bien, por ahí la decisión de jugar a cancha cerrada es un golpe duro para los clubes. Así que me parece bien que los clubes se planten y pongan otra solución. Es un problema que trae más problemas jugar a cancha cerrada. La parada de la Liga por unos días no creo que cambie mucho, pero la idea de la prevención está muy bien".

Últimos resultados

Villa Mitre 75 vs Atenas 86

Ciclista 69 vs Gimnasia (La Plata) 88

Le resta a Ciclista

(L) Dep. Viedma

(V) Racing Chivilcoy

(V) Rocamora

(V) Gimnasia La Plata

(V) Central Entrerriano.