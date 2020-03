Argentino de Junín licenció el plantel hasta el lunes 23 del corriente mes

Argentino de Junín decidió darle licencia por una semana al plantel profesional, en sintonía con lo que viene pasando en el país por la amenaza del Coronavirus.

Los jugadores regresarán a las prácticas el lunes 23 del corriente.

Además la entidad Turca cortó todo tipo de actividades en El Fortín de las Morochas.

El comunicado

“En virtud de la suspensión de los torneos de @LigaNacional, LDD y el cierre preventivo del Fortín de Las Morochas, la CD y el CT ha decidido otorgarle licencia a todo su plantel. El regreso a las prácticas, está previsto para el 23/03 a las 10.30 horas”.

Puntazo de libertad en Concordia

Libertad metió su primer triunfo afuera y lo hizo ante el rival más directo de todos como Estudiantes. Ganó en Concordia 64 - 55 tras una gran primera parte y un parcial clave de 9-0 en el cierre cuando el verde llegó a empatar. Lockett con 17 pts y 9 reb la figura.

Estudiantes comenzó mejor en el partido y dominó los primeros minutos. Pérez fue el conductor del equipo y tuvo buenas asociaciones con Gamboa. El “Verde” abrió el marcador con un doble de Torres desde la zona pintada, luego llegaron los puntos de Gamboa y Lufile desde esa vía.

Libertad fue de menor a mayor comenzó errático pero luego con triples superó el tanteador del local. El ingreso de Lockett fue fundamental, el ala pívot sumó 7 puntos. Por otro lado, el goleador del cuarto del elenco entrerriano fue Nzeakor, quien jugó 3 minutos 24 y sumó 4 puntos.

El segundo cuarto se lo llevó Libertad por 16 a 10. El “Verde” abrió el parcial con un triple de Carreras Peguero que sumó sus 3 primeros puntos en el juego. Luego, Estudiantes se nubló, el equipo dirigido por Sebastián Saborido fue mejor y lo demostró en el tanteador.

Battle Jr fue el jugador más desequilibrante de los de Sunchales, sumó 7 puntos y dio 2 asistencias. Además, Lockett sumó 6 puntos y culminó el primer tiempo con 13 puntos a su favor. Por otro lado, en el equipo concordiense Nzeakor sumó 4. El local se fue al descanso largo 12 puntos abajo que su rival.

Después del entretiempo el “Verde” se llevó el cuarto por 17 a 14. Gamboa apareció en el momento más complicado del partido, el “Tucu” cargó su experiencia y sumó 10 puntos. Otro jugador que le aportó contundencia en el ataque fue Nzeakor que sumó 4 puntos.

Estudiantes en los minutos calientes controló el partido, recuperó pelotas en defensa y no se desesperó. En la visita, Fernández Chávez marcó 5 puntos mientras que Battle Jr anotó 4.

Estudiantes jugó mejor en el último cuarto pero pecó de sus impresiones. En el periodo final, el “Verde” comenzó 8-1 arriba. Nzeakor fue fundamental en el ataque sumó 10 puntos mientras que Gamboa anotó 6.

El equipo conducido por Jápez estuvo cerca, llegó a igualar el tanteador pero sobre el final se cayó. Dominique apareció para Libertad sumó 7 puntos y lo dejó siempre en juego. El cuarto fue 18 a 18 y el partido terminó siendo para la visita por 64 a 55.

Últimos resultados

Platense 89 vs La Unión de Formosa 92

Boca 94 vs Weber 88

Peñarol 95 vs Regatas Corrientes 87

Estudiantes (Corrientes) 55 vs Libertad de Sunchales 64

Lo que falta

Le resta jugar a Argentino estos encuentros:

Argentino vs. Obras Sanitarias.

Argentino vs. Estudiantes.

Argentino vs. Gimnasia.

Argentino vs. Peñarol.

Argentino vs. Instituto.

Gimnasia vs. Argentino.

Platense vs. Argentino.

Bahía Basket vs. Argentino.

La Unión vs. Argentino.

Regatas vs. Argentino.

San Martín vs. Argentino.

Argentino vs. Libertad.

Argentino vs. La Unión.