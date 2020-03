Juan Cangelosi se mostró muy confiado: "Podemos luchar por entrar a play-offs"

Luego del triunfo como local de Argentino ante Obras Sanitarias de la Nación, Juan Cangelosi, el capitán del equipo, dialogó con Básquet Plus respecto al desarrollo del partido, la relevancia que tuvo haberle ganado una vez más a Obras pensando en la tabla y las posibilidades del equipo de pelear por un puesto en playoffs.

-Un partido que arrancó favorable para Obras pero con el correr de los minutos se pudieron ir acomodando, ¿cuáles fueron las claves para poder quedarse con el triunfo?.

-Fundamentalmente mantuvimos la intensidad defensiva. Nos costó anotar en el primer cuarto, pero gracias a la defensa evitamos que se alejaran en el marcador. A partir del segundo cuarto fuimos mejorando los porcentajes y eso nos permitió tomar el control del juego.

-Lograron una victoria ante un rival directo y se quedaron con la ventaja deportiva, ¿cuán importante es para ustedes haber derrotado a Obras en ambos juegos?

-Como vos decís es muy importante, porque en este momento nos encontramos en la misma posición y con la ventaja deportiva estamos arriba. Al final de la fase regular puede ser muy importante esta pequeña ventaja.

-Se vienen otros cuatro partidos en Junín con los que pueden meterse más arriba en una liga en la que últimamente está todo muy cambiante, ¿se puede pelear por entrar a los playoffs o va a ser complicado?

- Aunque está muy difícil y pareja la Liga, creo que podemos luchar por poder entrar. Necesitamos aprovechar estos partidos de local e intentar ganar alguno afuera. Todo dependerá de seguir creciendo y mejorando día a día.

Lo que falta

Le resta jugar a Argentino estos encuentros:

Argentino vs. Obras Sanitarias.

Argentino vs. Estudiantes.

Argentino vs. Gimnasia.

Argentino vs. Peñarol.

Argentino vs. Instituto.

Gimnasia vs. Argentino.

Platense vs. Argentino.

Bahía Basket vs. Argentino.

La Unión vs. Argentino.

Regatas vs. Argentino.

San Martín vs. Argentino.

Argentino vs. Libertad.

Argentino vs. La Unión.