Partido clave de Ciclista ante Gimnasia (LP)

El verdirrojo recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata, esta noche desde las 21.30. Dirigen Sergio Tarifeño, Matías Dell´Aquila y Rodrigo Iñaki Reyes Borrás. Es un partido importante para definir posiciones en la búsqueda de play-off.

Se juega a puertas cerradas, por decisión de la AdC ante la amenaza del Coronavirus.

Triunfos de visitante

Esta temporada se dio una extraña estadística. Ambos se ganaron como visitante, el verdirrojo en La Plata y el Lobo en nuestra ciudad. El 24 de noviembre, Ciclista ganó en la ruta 88-82. En la revancha, el 31 de noviembre, ganó el equipo de Tartaglia 80 a 67.

Destacados

En Ciclista, los mayores referentes estadísticos son Julián Morales (13.0 puntos, 5.5 rebotes), Maximiliano Tamburini (11.3 puntos y 1.8 asistencias), Diego Álvarez (9.1 puntos, 3.2 rebotes y 4.4 asistencias), y Bautista Arrascaete (10.2 puntos, 5.9 rebotes). En Gimnasia, los más destacados son Nicolás Gianella (10.9 puntos, 2.3 rebotes y 2.2 asistencias), Pablo Alderete (17.2 puntos y 6.9 rebotes), Joaquín Ríos (16.8 puntos, 4.6 rebotes y 3.2 asistencias) y Elnes Bolling (7.2 puntos, 2.7 rebotes)

Bolling: "Ciclista en Junín siempre es duro"

El alero Elnes Bolling, ex Ciclista, dialogó con la Liga Contenidos y fue claro: "Ciclista en Junín siempre es duro, son un equipo intenso, vienen de ganar. Nosotros estamos pasando un muy buen momento, pero estamos un poco molestos por el último partido que se nos escapa en Chivilcoy".

Anoche

Oberá Tc 88 vs Unión (Sf) 72

San Isidro 73 vs Salta Basket 77

Rocamora 77 vs Petrolero 73

Hoy

21 Villa Mitre vs Atenas

21.30 Ciclista vs Gimnasia (La Plata)

Sábado 14

20.30 Villa San Martín vs Unión (Sf)

21 Balsuar Tiro Federal vs Salta Basket

21.30 Deportivo Norte vs Ameghino

22 Parque Sur vs Petrolero

Domingo 15

20 Quilmes vs Atenas

20 Villa Mitre vs Central Entrerriano

20.30 Oberá Tc vs Rivadavia (Mza)

21 Ciclista vs Deportivo Viedma

21.30 Del Progreso vs Rocamora

Marzo para Ciclista

13/3 (L) Gimnasia La Plata

15/3 (L) Dep. Viedma

19/3 (V) Racing Chivilcoy

22/3 (V) Rocamora

29/3 (V) Gimnasia La Plata

Abril

04/4 (V) Central Entrerriano