Hoy, 9 de Julio recibe a Deportivo Baigorrita

Hoy, en la continuidad del campeonato “Apertura” que organiza la Asociación Juninense de Básquetbol, el equipo del Club 9 de Julio recibe la visita de Deportivo Baigorrita, en primera división y en el gimnasio “El Obelisco”.

Ayer no jugaron Ciclista Juninense y El Linqueño, dado que la jornada se suspendió por las inclemencias del tiempo.

Recordemos que los primeros resultados registrados fueron estos:

En U-17, Argentino 78 vs. Porteño 54.

Mayores, Argentino 92 vs. Porteño 72.

U-15, Ciclista 52 vs. El Linqueño 50.

Hoy

Club Ciclista

19.30 U17 Ciclista Rojo vs El Linqueño

21.30 U19 Ciclista vs El Linqueño

Club 9 de Julio

21 Mayores 9 de Julio vs Baigorrita

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios Azul vs Cavul

21.30 U19 Los Indios vs Cavul

Viernes 13

Club San Martín

19.30 U17 San Martín vs Sarmiento

21.30 Mayores San Martín vs Sarmiento

Club Cavul

18 U15 Cavul vs Los Indios Amarillo

19.30 U17 Cavul vs Los Indios

21.30 Mayores Cavul vs Los Indios

Club Porteño

19.30 U15 Porteño vs Argentino