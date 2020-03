Argentino de Junín y Obras Sanitarias de la Nación, con promesa de partidazo

Argentino tiene una parada brava esta noche desde las 21.30 ante Obras Sanitarias de la Nación, por una nueva fecha de la apasionante Liga Nacional de Básquetbol 2019/2020.

Si bien el “Tachero” ha tenido mermas considerables en el rendimiento del juego cuando ha salido a la ruta, suele tener intermitencias anímicas que lo potencian en algunos aspectos. Fundamentalmente cuando enfrenta equipos a los que, íntimamente, considera más chicos.

Para Argentino es un punto clave el que estará en juego y lo necesita para que no lo “chupen” los equipos del fondo de la tabla de posiciones.

Hoy desde las 21 juegan, además, Platense vs. La Unión de Formosa.

Mañana viernes: A las 21.05, Peñarol vs. Regatas Corrientes; y a las 21.30, Estudiantes (Corrientes) vs Libertad de Sunchales.

Sábado 14: a las 21, Ferro vs La Unión de Formosa.

Domingo 15: Hora 21, Weber Bahía vs. Regatas Corrientes y Comunicaciones vs. Libertad de Sunchales.

Lunes 16: A las 21.30, Argentino vs Estudiantes (C); y Gimnasia (Comodoro Rivadavia) vs. La Unión de Formosa.

A las 22, Quimsa de Santiago del Estero vs. San Lorenzo.

Martes 17: A las 21.30, San Martín vs. Boca Juniors.

Miércoles 18: A las 21, Peñarol vs. Ferro; 21.30, Olímpico de La Banda vs. San Lorenzo; y a las 22, Atenas de Córdoba vs. Estudiantes (C).

Jueves 19: A las 22.30, Regatas Corrientes vs. Boca Juniors.

Viernes 20: A las 21, Weber Bahía vs. Ferro; Instituto de Córdoba vs. Estudiantes (Concordia); y televisado, Argentino de Junín vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia.