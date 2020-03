Argentino va televisado el 20 ante Gimnasia

La Asociación de Clubes de Básquetbol confirmó la televisación del partido de Argentino ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia, en Junín el próximo viernes 20 del corriente mes.

La empresa será DirecTv Sports y el juego dará comienzo a las 21.05 en El Fortín de las Morochas.

En tanto anoche se disputó una nueva fecha del campeonato, donde se registraron éstos resultados:

Anoche

Libertad 76 vs Peñarol 80

Hispano 103 vs Weber Bahía 99

Comunicaciones 96 vs Regatas 86

Hoy

21.30 Platense vs Olímpico

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Martín

Martes 10

21 Ferro vs Weber Bahía

21.30 Atenas (Cba) vs Peñarol

Miércoles 11

21 Hispano vs Olímpico

Jueves 12

21 Platense vs La Unión de Formosa

21.30 Argentino vs Obras Sanitarias

Viernes 13

21.05 Peñarol vs Regatas Corrientes

21.30 Estudiantes (Corrientes) vs Libertad de Sunchales

Sábado 14

21 Ferro vs La Unión de Formosa

Fixture Turco

Marzo

12/03 Argentino vs Obras

16/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

25/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Básket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

25/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión.