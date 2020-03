El viernes llega Gimnasia y Esgrima La Plata

Gimnasia y Esgrima La Plata, que anoche cayó 98 a 91 en su visita a Racing de Chivilcoy, llegará este viernes al Coliseo del Boulevard en otro juego clave por La Liga Argentina de Básquetbol.

Detalle:

Anoche

Unión (Sf) 88 vs Central (Ceres) 90

Ciclista 73 vs Centro Español 70

Villa Mitre 92 vs Del Progreso 77

Racing (Ch) 98 vs Gimnasia (La Plata) 91

Hoy

21 Echagüe vs Central (Ceres)

21 Sportivo América vs San Isidro

21 Quilmes vs Parque Sur

21.30 Ameghino vs Independiente (Sde)

22 Rivadavia (Mza) vs Villa San Martín

Martes 10

21.30 Central Entrerriano vs Petrolero

21.30 Racing (Ch) vs Centro Español

21.30 Estudiantes (Ola) vs Parque Sur

Miércoles 11

21 Barrio Parque vs Independiente (Sde)

21.30 Ameghino vs Villa San Martín

Jueves 12

21.30 Oberá Tc vs Unión (Sf)

21.30 San Isidro vs Salta Básket

21.30 Rocamora vs Petrolero

Viernes 13

21 Villa Mitre vs Atenas

21.30 Ciclista vs Gimnasia (La Plata)

Sábado 14

20.30 Villa San Martín vs Unión (Sf)

21 Balsuar Tiro Federal vs Salta Basket

21.30 Deportivo Norte vs Ameghino

22 Parque Sur vs Petrolero

Domingo 15

20 Quilmes vs Atenas

20 Villa Mitre vs Central Entrerriano

20.30 Oberá Tc vs Rivadavia (Mza)

21 Ciclista vs Deportivo Viedma

21.30 Del Progreso vs Rocamora.