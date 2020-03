Filipetti: “Estoy contento con el llamado para la selección de la Liga de Desarrollo”

El pívot juvenil de Argentino de Junín, Enzo Filipetti, ha sido convocado por la Asociación de Clubes de Básquet para participar de una selección de la Liga de Desarrollo que disputará un encuentro amistoso en la ciudad de San Pablo, Brasil, el viernes 20 de marzo.

En diálogo con Democracia, el joven basquetbolista dijo: “Es una selección que armó la Asociación de Clubes de Básquetbol para ir a competir en un partido amistoso con la selección de Liga de Desarrollo de Brasil.

Va a ser una linda experiencia porque es una competencia totalmente distinta a la que venimos teniendo acá y eso nos potencia como jugadores.

No vamos a entrenar acá, sino allá porque vamos a viajar unos días antes a Brasil para poder reconocer el campo de juego y otras cuestiones.

Es una alegría inmensa que la AdC me haya tenido en cuenta y voy a entregar todo de mí para hacer el mejor papel y representar a Junín, Argentino y la AdC de la mejor manera”.

Programación de La Liga Nacional

Hoy habrá acción por la Liga Nacional. Desde las 20, jugarán Libertad vs. Peñarol.

A las 21, Hispano vs. Weber Bahía y Comunicaciones vs. Regatas Corrientes.

Mañana lunes, desde las 21.30: Platense vs. Olímpico de La Banda; y Gimnasia de Comodoro Rivadavia ante San Martín de Corrientes.

Martes 10: A las 21, Ferro vs. Weber Bahía; y 21.30, Atenas de Córdoba contra Peñarol de Mar del plata.

Miércoles 11, desde las 21, Hispano Americano vs. Olímpico.

Jueves 12: A las 21, Platense vs. La Unión de Formosa; y a partir de las 21.30, Argentino de Junín recibe a Obras Sanitarias.

Viernes 13: Desde las 21.05, Peñarol vs. Regatas Corrientes, y a las 21.30, Estudiantes (Corrientes) espera a Libertad de Sunchales.

Sábado 14: A las 21, Ferro vs La Unión de Formosa