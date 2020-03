Ciclista buscará la rehabilitación esta noche en Junín, ante Centro Español

Ciclista Juninense vuelve a jugar en el “Coliseo del Boulevard” y esta noche, desde las 21.30 horas, enfrentará a Centro Español de Plottier, luego de la gira de los verdirrojos por el Sur del país.

Dirigen el partido los bahienses Alejandro Ramallo y Emanuel Sánchez y la capitalina Carla Domingo.

El CCJ fue de menor a mayor en la gira por el sur del país. Con Del Progreso jugó mal y cayó sin atenuantes.

Luego mejoró sustancialmente ante Plottier, a pesar de que perdió sobre el final 89-70. En su último encuentro, con un rival directo, peleó hasta el final y no pudo dar el zarpazo, perdiendo 75-70.

Ciclista finalmente no traerá ningún extranjero para suplir la baja que dejaron anteriormente Amir Warnock, Keinston Stanfield y Jeremiah Curtis.

El último encuentro

Los números del último encuentro disputado entre estos dos equipos fueron los siguientes:

Centro Español (89): Agustín Pérez Tapia 15, Nahuel Martínez 3, Francisco González 8, Nicolás Bravo 20, Howard Wilkerson 21 (FI), Julián Fedele 4, Mario Sepúlveda 3, Santiago Assum 9, Cristian Scaramuzzino 6, Francisco Rodríguez Duhalde 0 y Herreros 0. D.T.: Mauricio Santángelo.

Ciclista Juninense (70): Diego Álvarez 15, Ignacio Colsani 2, Maximiliano Tamburini 10, Sebastián Cuevas Pacoret 10, Julián Morales 14, Gregoris Curvelo 13 y Bautista Arrascaete 6. D.T.: Fabricio Salas

Los máximos exponentes estadísticos en Centro Español son Agustín Pérez Tapia (17.9 puntos, 4.5 rebotes y 3.9 asistencias), Howard Wilkerson (15.1 puntos, 6.8 rebotes y 2.5 asistencias), Mario Sepúlveda (8.6 puntos y 3.7 rebotes) y Cristian Scaramuzzino (6.7 puntos y 4.3 rebotes).

En Ciclista, los mayores referentes estadísticos son Julián Morales (13.0 puntos, 5.5 rebotes y 2.4 asistencias), Maximiliano Tamburini (11.3 puntos y 1.8 asistencias), Diego Álvarez (9.1 puntos, 3.2 rebotes y 4.4 asistencias), y Bautista Arrascaete (10.2 puntos, 5.9 rebotes y 2.1 asistencias)

La programación

Hoy juegan: A las 21, Unión (Sante Fe) vs. Central (Ceres); Ciclista Juninense ante Centro Español; y Villa Mitre vs. Del Progreso. A las 21.30, Racing (Chivilcoy) vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

Mañana lunes:

21 Echagüe vs Central (Ceres)

21 Sportivo América vs San Isidro

21 Quilmes vs Parque Sur

21.30 Ameghino vs Independiente (Sde)

22 Rivadavia (Mza) vs Villa San Martín