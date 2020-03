Rómulo Guzmao Costa: “Tenemos que aprovechar la seguidilla de partidos que tenemos acá, en casa”

El jugador brasilero que milita en Argentino, Rómulo Guzmao Costa, habló con Democracia sobre lo que resta de la Liga Nacional de Básquetbol y dijo: “Nací en Brasilia, de chico jugué al básquetbol en Uniceub. Recién a los trece me pudieron fichar. Pero primero fui campeón con el equipo de la escuela. Después salí campeón tres veces con la primera en el torneo local. En la Liga Nacional Sub 23 quedamos cuartos. También integré la selección de Brasilia y fuimos subcampeones nacionales.

De Brasil vine directamente a Ferro Carril Oeste de Capital Federal. Mi representante tenía un jugador en Ferro y estaban buscando un pívot para la Liga de Desarrollo. Entonces me vine a prueba por cinco meses. Llegamos a la final que perdimos con Bahía Blanca. Con la primera no jugué mucho porque tenía demasiados pívot. Yo era el quinto jugador en ese puesto.

De ahí me vine a Argentino. Estoy cómodo con el equipo, me gusta la ciudad, todo.

Creo que nos va a ir bien en esta parte final de la Liga Nacional. Tenemos una serie de partidos en casa donde somos fuertes y es lo que tenemos de defender a rajatablas. Hemos hecho grandes partidos y con buenos resultados.

Pero tenemos que ir de a un partido por vez. Hay que ganar el primer partido e ir cumpliendo objetivos. Creo que se puede llegar a jugar play off”.

De Brasil a Argentina

“Hay diferencia porque son distintas idiosincrasias. Allá yo comía la comida que hacía mi abuela y era la mejor.

Acá me gusta mucho todo. Se come mucha ensalda que allá no, hay entrada, plato principal. Allá se come plato principal y postre, nada más. Acá me gusta el asado, todo lo que sea a la parrilla.

Salvando las distancias, allá es como acá, no hay playas. Me gusta acá porque es más tranquilo. Yo soy más de estar en mi casa, mirar videos, series, no me gusta salir”, finalizó.

Fixture Turco

Marzo

12/03 Argentino vs Obras

16/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

25/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

25/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión