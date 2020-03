Ciclista Juninense recibirá el domingo a Central Español de la ciudad de Plottier

Ciclista Juninense dará inicio este fin de semana a una serie de tres últimos partidos en calidad de local de la fase regular de La Liga Argentina de Básquetbol 2019/2020.

El domingo llegará al “Coliseo del Boulevard” el conjunto de Central Español de Plottier, equipo con quien ya perdió la formación dirigida por Fabricio Salas en su anterior gira por la Patagonia Argentina.

El viernes 13 será el turno de recibir a Gimnasia y Esgrima La Plata y el domingo 15 viene Deportivo Viedma.

Después, Ciclista Juninense tiene cuatro juegos fuera de nuestra ciudad, frente a Racing de Chivilcoy, Tomás de Rocamora, Gimnasia y Esgrima La Plata y Central Entrerriano de Gualeguaychú.

La programación

Los juegos que se disputarán por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquetbol son los siguientes:

Hoy viernes: A las 21.30, Deportivo Viedma vs. Del Progreso.

Mañana: Hora 21, Oberá Tenis Club vs. Barrio Parque; a las 21.30, Deportivo Norte vs. Independiente (Santiago del Estero); Echagüe de Paraná ante Balsuar Tiro Federal y Central Entrerriano vs. Estudiantes de Olavarría.

Domingo 8: A las 21, Unión de Santa Fe vs. Central de Ceres; Ciclista Juninense ante Centro Español y Villa Mitre vs. Del Progreso; y desde las 21.30, Racing de Chivilcoy ante Gimnasia de La Plata.

Lunes 9: A las 21, Echagüe vs. Central de Ceres;: a las 21, Sportivo América vs. San Isidro, y 21 Quilmes vs. Parque Sur.

A las 21.30, Ameghino vs. Independiente (Santiago del Estero); y a las 22, Rivadavia de Mendoza vs. Villa San Martín.

Martes 10: 21.30, Central Entrerriano vs. Petrolero; Racing (Chivilcoy) vs. Centro Español: y Estudiantes (Olavarría) vs. Parque Sur.

Miércoles 11: A las 21, Barrio Parque vs. Independiente (Santiago del Estero); y 21.30, Ameghino vs. Villa San Martín.

Jueves 12: A las 21.30, Oberá TC vs. Unión (Santa Fe); San Isidro vs. Salta Básket; y Rocamora vs. Petrolero Argentino.

Viernes 13: A las 21, Villa Mitre vs. Atenas; y 21.30, Ciclista Juninense ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Sábado 14: A las 20.30, Villa San Martín vs. Unión (Santa Fe); A las 21, Balsuar Tiro Federal vs. Salta Basket; 21.30, Deportivo Norte vs. Ameghino; y desde las 22, Parque Sur vs. Petrolero Argentino.

Domingo 15: A las 20, Quilmes vs. Atenas y Villa Mitre vs. Central Entrerriano de Gualeguaychú.

A las 20.30, Oberá TC vs. Rivadavia de Mendoza; a las 21, Ciclista Juninense vs. Deportivo Viedma; y 21.30, Del Progreso vs. Rocamora.

Lo que se viene para Ciclista Juninense:

El domingo (local ante Centro Español.

13/3 (L) Gimnasia y Esgrima La Plata.

15/3 (L) Deportivo Viedma.

19/3 (V) Racing de Chivilcoy.

22/3 (V) Tomás de Rocamora.

29/3 (V) Gimnasia de La Plata.

4/4 (visitante) Central Entrerriano.