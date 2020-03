Ciclista tampoco pudo contra Petrolero

Ciclista Juninense cerró la gira patagónica con otra derrota. Anoche perdió ante Petrolero Argentino por 75 a 70, partido que se jugó en Cutral Có.

Ciclista hizo un buen primer tiempo manejado por Julián Morales (1 triple, 2 dobles) y la potencia de Gregory Curvelo en la pintura. Le alcanzó para ganar 17-15.

Pero comenzó a aflojar la defensa en el segundo cuarto y permitió que el dueño de casa se recuperara. Oggero y Barberis fueron los puntales de Petrolero que pusieron al equipo arriba 38-32 al cierre del primer tiempo.

Y esa remontada el local la extendió al tercer cuarto donde fue una tromba. Le entró por todos lados a Ciclista, empujado por los triples de Garello y Frola. Así pudo cerrar el tercer cuarto 61 a 46.

Esta considerable diferencia le permitió aguantar los embates de Ciclista en el último cuarto y con apenas 14 goles quedarse con la victoria.

El Verdirrojo sumó con un gran pasaje del Vasco Arrascaete y una mano de Gregory Curvelo Suárez, pero no le alcanzó.

Este domingo Ciclista recibe la visita de Centro Español de Plottier.



Anoche

San Isidro 75 vs Rivadavia (Mza) 73

Parque Sur 68 vs Estudiantes (Ola) 67

Petrolero 75 vs Ciclista 70

Atenas 68 vs Del Progreso 64

Gimnasia (La Plata) 96 vs Central Entrerriano 91

Independiente (Sde) 87 vs Deportivo Norte 85

Hoy

21.30 Villa San Martín vs Barrio Parque

21.30 Rocamora vs Estudiantes (Ola)

Mañana

21.30 Deportivo Viedma vs Del Progreso

Sábado 7

21 Oberá Tc vs Barrio Parque

21.30 Deportivo Norte vs Independiente (Sde)

21.30 Echagüe vs Balsuar Tiro Federal

21.30 Central Entrerriano vs Estudiantes (Ola)