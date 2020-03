Gran partido de Argentino, pese a la derrota

Argentino mejoró sustancialmente su producción basquetbolística de cuarenta y ocho horas atrás, pero no pudo contra un Boca al que en momentos clave del partido lo perdonó demasiado. Perdió 80-79.

En 3´23” de juego Argentino consumió el primer tiempo muerto computado. El partido ya no pintaba bien de movida. Abajo 12-5 intentó replantear el juego pero solamente fue maquillaje.

Si bien Argentino recuperó gol, defensivamente no paró a nadie. Recibió 23 goles e hizo 15. Andrés Boccia y Federico Aguerre (ambos con 1 triple, 2 dobles) hicieron lo que quisieron con la defensa juninense.



Cuando el Turco ajustó la defensa en el segundo cuarto, cambió el rumbo del partido. Boccia y Aguerre desaparecieron en el local –que tuvo que buscar otros actores ofensivos y los encontró tarde-, mientras que Argentino edificó la recuperación.

El Azul encontró gol de afuera con Slider, Gómez y Burgos para un parcial de 9-2 que lo dejó a 1 en el marcador: 25-24.

Y lo empató con una bandeja de Guzmao Costa, para pasar a ganar con un triplazo de Burgos 33-36.

Recién en el final apuró el trámite Boca con Gargallo y Sandes para recuperar el tablero clausurando el primer tiempo ganador 39-38.

Argentino hizo cinco minutos del tercer cuarto brillantes. Pero se desmadró en solo un minuto, cuando equivocó el camino a la canasta y le empezó a pasar la bola a las camisetas azules y amarillas. Boca no lo perdonó, lo quebró con un par de corridas y se puso seis arriba: 56-50.

Tras un tiempo muerto computado, Argentino volvió a achicar los números encontrando gol de afuera con Slider, Gómez y Burgos para cerrar el cuarto 62-60.

Pero el Turco arrancó 7-0 en un minuto y medio del último cuarto (Flor, Aguerre y un triple de Gargallo).

Y otra vez a remar de atrás y a volver a acomodar los números. 76-73 con dos triplazos consecutivos de Facundo Zárate.

El cierre fue ajustadísimo. Tal vez Argentino erró más de la cuenta debajo del aro y Boca lo cerró sin sobrarle nada: 80-79.

Anoche

Boca 80 vs Argentino 79

Libertad 71 vs Regatas de Corrientes 87

Quimsa 88 vs Ferro Carril Oeste 80

Hoy

20 Obras vs Instituto

21 San Lorenzo vs San Martín

21.30 Gimnasia (Cr) vs Hispano

Mañana

21 Estudiantes (C) vs Regatas

22 Olímpico vs Ferro

Sábado 7

11 Boca vs San Martín

Domingo 8

20 Libertad vs Peñarol

21 Hispano vs Weber Bahía

21 Comunicaciones vs Regatas

Lunes 9

21.30 Platense vs Olímpico

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Martín

Martes 10

21 Ferro vs Weber Bahía

21.30 Atenas (Cba) vs Peñarol

Miércoles 11

21 Hispano vs Olímpico