Ciclista Juninense se presenta en Cutral Có

Ciclista Juninense tiene otra duro juego esta noche en Neuquén. Desde las 21.30 visita a Petrolero Argentino, en la ciudad de Cutral Có. La sede de Petrolero está en Plaza Huincul, pero juegan en esa localidad distante solamente a ocho kilómetros.

Dirigen el capitalino Pedro Hoyo, el rosarino Cristian Alfaro y el neuquino César Chavarría.

Hoy

21.30 San Isidro vs Rivadavia (Mza)

21.30 Parque Sur vs Estudiantes (Ola)

21.30 Petrolero vs Ciclista

21.30 Atenas vs Del Progreso

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Central Entrerriano

22 Independiente (Sde) vs Deportivo Norte

Mañana

21.30 Villa San Martín vs Barrio Parque

21.30 Rocamora vs Estudiantes (Ola)

Viernes 6

21.30 Deportivo Viedma vs Del Progreso

Sábado 7

21 Oberá Tc vs Barrio Parque

21.30 Deportivo Norte vs Independiente (Sde)

21.30 Echagüe vs Balsuar Tiro Federal

21.30 Central Entrerriano vs Estudiantes (Ola)

Domingo 8

21 Unión (Sf) vs Central (Ceres)

21 Ciclista vs Centro Español

21 Villa Mitre vs Del Progreso

21.30 Racing (Ch) vs Gimnasia (La Plata)

Marzo para Ciclista

04/3 (V) Petrolero

08/3 (L) Centro Español

13/3 (L) Gimnasia La Plata

15/3 (L) Dep. Viedma

19/3 (V) Racing Chivilcoy

22/3 (V) Rocamora

29/3 (V) Gimnasia La Plata

Abril.