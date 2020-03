Argentino visita a Boca Juniors

Argentino juega esta noche en Capital Federal. Desde las 21 visita a Boca Juniors en otro partido "chivo" de su lucha por la permanencia en la categoría.

Dirigen el platense Fabricio Vito, el capitalino Rodrigo Castillo y el cordobés Alberto Ponzo.

Hoy

20.30 Boca vs Argentino

21.30 Libertad vs Regatas

22 Quimsa vs Ferro

22 La Unión Fsa vs Comunicaciones



Mañana

20 Obras vs Instituto

21 San Lorenzo vs San Martín

21.30 Gimnasia (Cr) vs Hispano

Viernes 6

21 Estudiantes (C) vs Regatas

22 Olímpico vs Ferro

Sábado 7

11 Boca vs San Martín

Domingo 8

20 Libertad vs Peñarol

21 Hispano vs Weber Bahía

21 Comunicaciones vs Regatas

Lunes 9

21.30 Platense vs Olímpico

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Martín

Martes 10

21 Ferro vs Weber Bahía

21.30 Atenas (Cba) vs Peñarol

Miércoles 11

21 Hispano vs Olímpico



Fixture Turco

Marzo

04/03 Boca Jrs. vs Argentino

12/03 Argentino vs Obras

16/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

25/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

25/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión.