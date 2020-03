Argentino no pudo con Hispano Americano

Argentino jugó mal en Río Gallegos y perdió anoche contra Hispano Americano por 96-73.

La defensa de Argentino arrancó siendo meramente una firme expectadora del partido. En 3´30” recibió 3 triples y 2 dobles. Pero ni siquiera el tiempo muerto salvó a Argentino de la desidia. Kent lo miró tirar a Barlow, triple y del otro lado miraron tirar a Paletta, triple: 10 abajo en 7´.

Pero hubo tiempo para más. Llegaron los pases al vacío y, peor, a los jugadores de camiseta celeste.

Sin embargo cuando Hispano lo tuvo para el cachetazo, lo perdonó 100 veces. Y el Turco se recuperó con el empuje de Jonatan Slider (1 triple, 2 dobles, 1 simple) y un triplazo de Sebastián Uranga. Quedó a 5 (20-15).



La misma vieja historia para el segundo cuarto. Cuando Hispano puso al “turbo” Barlow no fue partido. Fue baile. Le metió dos triples en un ratito: 33-21 en 3´20”.

Y luego llegaron los goles de Buemo, Aprea, Simmons, Barreiro y Cerminato para un primer tiempo de 51 a 37. Mariani y Slider, los mejores de Argentino en este cuarto.

Sin variación en el juego para el tercer cuarto. Hispano dominando el partido y Argentino corriendo de atrás. La rompió Daniel Hure en el dueño de casa. Anthony Kent apareció un rato en el Azul y el resto lo hizo Jonatan Slider.

Argentino entró al último cuarto perdiendo 70-53. En el contexto que estaba enmarcado el partido la diferencia era irremontable. Y lo fue.

El arbitraje no fue bueno. La falta técnica que le sancionaron en el tercer cuarto a Federico Mariani por “simular” fue vergonzosa. Carlos Buemo le dio un empujón con la mano izquierda que si hubiesen sancionado penal, estaba bien.

Mañana Argentino visita a Boca Juniors. El partido se jugará a las 20.30 de común acuerdo entre ambas entidades deportivas.

