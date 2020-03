Centro Español fue más que Ciclista Juninense

Ciclista Juninense mejoró considerablemente su funcionamiento, pero no pudo contra Centro Español de Plottier.

Los neuquinos le tiraron la localía encima al Verdirrojo en el cierre y se impusieron por 89.70.

El dueño de casa siempre fue arriba en el primer cuarto manejando por Nicolás Bravo (1 triple, 2 dobles) y con dos prolijas tareas de Pérez Tapia y González. Ganó 22-18.



Pero Ciclista tuvo un juego superlativo en los primeros tres minutos del segundo cuarto y dio vuelta el resultado con Tamburini y Álvarez castigando de los costados de la cancha. Una penetración de Morales hizo recapitular el juego a Centro Español que tras un tiempo muerto computado volvió a tomar las riendas del cotejo, encarrilando el resultado hacia el cierre de un primer tiempo ganador: 41-35. Wilkerson Lii (4 dobles) y Assum (3+2) fueron determinantes en la canasta.

Ciclista controló el juego en el tercer cuarto logrando una buena eficacia ofensiva en manos de Álvarez, Morales, Arrascaete y Tamburini.

Centro Español, conocedor de su cancha, aceptó el convite de correr y tirar. Embocó un simple más e hizo su negocio manteniendo el resultado ganador 64 a 57. Howard Wilkerson Iii, imparable. Pérez Tapia y Bravo hicieron el resto.

El partido a Ciclista se le desmadró en los cinco minutos finales. Lo tuvo controlado un tiempo y flaqueó en el cierre.

Mañana juega en Plaza Huincul, ante Petrolero Argentino.

Anoche

Barrio Parque 78 vs Rivadavia (Mza) 84

Ameghino 81 vs San Isidro 79

Centro Español 89 vs Ciclista 70

Salta Basket 80 vs Deportivo Norte 71

Hoy

21 Unión (Sf) vs Balsuar Tiro Federal

21.30 Central (Ceres) vs Sportivo America

Miércoles 4

Estadio Ceres

21.30 San Isidro vs Rivadavia (Mza)

21.30 Parque Sur vs Estudiantes (Ola)

21.30 Petrolero vs Ciclista

21.30 Atenas vs Del Progreso

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Central Entrerriano

22 Independiente (Sde) vs Deportivo Norte

Jueves 5

21.30 Villa San Martín vs Barrio Parque

21.30 Rocamora vs Estudiantes (Ola)

Viernes 6

21.30 Deportivo Viedma vs Del Progreso