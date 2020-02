Hernández: "Fue un partido ganado más con coraje y con arrestos individuales"

Luego del gran triunfo por 73 a 72 ante Venezuela, Sergio Hernández, entrenador de la Selección, dio su palabra en conferencia de prensa:

"Nosotros no llegamos a sacar 20 pts en Argentina pero dominamos la gran parte del juego. Venezuela nos termina sacando esa renta de 10 pts con mucha personalidad, luego sacándonos siete puntos más se llevó un juego muy importante de Argentina. Nosotros hoy (por ayer) vivimos una situación parecida, aguantamos el partido defensivamente porque ofensivamente no le encontrábamos la vuelta a la defensa de Venezuela"

"Nos fuimos con poca diferencia al vestuario pero en el tercer cuarto fue fatídico y ellos entraron absolutamente inspirados, conectaron siempre bien. Los tres puntos de Colmenares abriendo bien, el bloqueo directo o algunos tiros de las esquinas en transición. Cuando nosotros fuimos a presionar arriba aparecimos 21 puntos abajo.

"Venezuela es una selección que compite de igual a igual contra cualquier equipo del mundo. Lo vimos eso, nos pasó a nosotros también, nos ha ganado varias veces y lo hemos visto en el último mundial. Ellos con 22 pts arriba y en su casa era como medio improbable que el resultado se diera vuelta. El básquet tiene estas cosas, no dejamos de ir a buscarlos en todo el campo como lo hicimos en todo el partido".

"Posiblemente Venezuela haya confiado demasiado en esa renta que tenía de 22 pts. Suele pasar, nos pasa a todos. Eso llevó al partido a poder bajar los dos dígitos a 8/9 puntos y ahí poder estar para cualquiera. Los dos equipos estuvieron agresivos en defensa, Argentina jugó lúcido en ataque, el partido se ganó mas con coraje con arrestos individuales".

Brasil y Panamá ratificaron su dominio

Panamá logró otra gran victoria para quedar 2-0. Superó a Paraguay de visitante 75 - 66 de la mano de Oglivie con 15 pts y Ayarza con 14 pts. En el local, Riveros con 16 pts y Sánchez con 15 pts fueron los más productivos.

La visita arrancó mejor en ambos costados. Logró dominar en defensa, tuvo un goleo repartido y tras el 7-2 inicial mantuvo el control del resultado. Carter (5 pts, 2 reb) sumado a Oglivie (6 pts, 3 reb) hicieron la diferencia. Paraguay muy controlado (33% de campo), le costó pasar la bola (7 pérdidas) y Ayarza (5) fue otro de los factores para el cierre de 21 - 13. El juego continuó con poca eficaca y Panamá al frente.

La visita con buen aporte de la banca, sobrecargando el cristal ajeno pero sin éxito del perímetro. El local buscó variantes, tampoco acertó de afuera, Sánchez (4) pudo contestar dentro de un plano chato (4-4 en casi siete minutos). Panamá se soltó y plasmó un fantástico parcial para tomar ventajas. Oglivie (5 pts, 2 asist) fue figura y desde su mano llegaron los bombazos de Bishop y Ayarza para un 9-0 y ventaja cómoda de +19. El local maquilló en el cierre con Peralta (7 pts, 8 reb) pero Panamá cerró 39 - 23 arriba.

Paraguay se animó por momentos en el partido. Pudo maniatar a su rival desde su defensa y empezar a contestar con otras variantes. Riveros y Sánchez fueron importantes y el local mejoró en ofensiva. Panamá muy trabado en ataque, ni Oglivie ni Bishop fueron soluciones y Paraguay tuvo la confianza muy alta para descontar en cada momento.

Peralta fue muy importante para rebotear y Sánchez aportó otro triple para quedar a la expectativa. El propio Sánchez (9) tuvo un tramo fantástico para acercarse 48 - 44, aunque Panamá salió del pozo. Cabeza con un bombazo y Carter con masiva participación para dejar todo 56 - 49 a su favor.

Finalmente Panamá pudo cerrar el partido. Aprovechó un pasaje de desconcierto total de los paraguayos y con la potencia de Bishop (6) y ganando su cristal sacó claras diferencias. Paraguay se secó en ofensiva, le pitaron una técnica a Peralta y desde la línea Panamá estiró a +14 tras el arranque de 8-1 en medio cuarto. El local reaccionó con un triple de Viveros y quedó con vida (68 - 59). Panamá defendió la ventaja, llegó un volcadón de Bishop para dispararse con 1m45s y si bien Paraguay volvió a achicar no tuvo el tiempo ni la defensa para la remontada.